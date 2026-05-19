더 안전해진 ‘모닝’… 무릎 에어백 기본 탑재

기아, 연식변경 모델 선보여

기아가 18일 경차 모닝의 연식변경 모델 ‘더 2027 모닝’(사진)을 출시하고 판매에 나섰다.



더 2027 모닝은 고객 선호도가 높은 안전·편의 사양을 기본 적용하고 신규 사양 및 내장 색상을 추가한 것이 특징이다.



우선 밴 모델을 포함한 모든 트림에 LED 맵램프(실내 천장 전방부·룸미러 상단 조명)를 기본 적용해 실내 시인성을 높였다. 1.0 가솔린 승용 모델의 경우 모든 트림에 운전석 무릎 에어백을 기본화해 안전성을 강화했다.



또 시그니처 트림부터 신규 사양인 10.25인치 클러스터를 기본 적용하고, 실내 곳곳에 밝은 그린 색상을 적용한 신규 내장 색상 ‘아이스 그린’을 추가했다.



더 2027 모닝의 판매 가격은 1.0 가솔린 승용 기준 △트렌디 1421만원 △프레스티지 1601만원 △시그니처 1816만원 △GT 라인 1911만원이다. 1.0 가솔린 밴 기준으로는 △트렌디 1386만원 △프레스티지 1451만원이다.