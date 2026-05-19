긴밀 소통 부각… 조인트 팩트시트 이행 등 논의

李 대통령·트럼프 30분 통화 의미



트럼프 미·중 정상회담 결과 설명

“한반도 평화·안정 지속적 협력”

안보·통상 난제 돌파구 마련 주목

외교차관 나흘간 방미 후속 협의

이재명 대통령이 18일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화 사실을 알리며 ‘굳건한 한·미 동맹’을 언급한 것은 미·중 정상회담 직후 트럼프 대통령과 긴밀히 소통하는 모습을 부각하며 동맹의 공고함을 강조하려는 의도로 풀이된다. 양 정상이 지난해 10월 경주 한·미 정상회담의 성과를 담은 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 내용을 충실히 이행키로 한 만큼 이번 통화를 계기로 향후 양국의 통상·안보 협력 논의가 속도를 낼지도 주목된다.

이재명 대통령(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 전날 밤 트럼프 대통령과의 통화 사실을 전하며 “한·미 관계의 미래지향적 발전을 위해 앞으로도 폭넓은 협력을 이어가겠다”고 밝혔다. 이번 통화는 한국 측 요청으로 성사됐으며, 양 정상은 전날 오후 10시부터 약 30분간 통화한 것으로 전해졌다. 지난해 경주 한·미 정상회담 이후 약 7개월 만의 정상 간 직접 소통이다.



트럼프 대통령은 미·중 간 경제·무역 합의, 한반도 및 중동 정세 등 미·중 정상회담 결과를 이 대통령에게 설명했다. 이 과정에서 이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 것을 평가했고, 트럼프 대통령 역시 한·미 정상 간 긴밀한 공조를 바탕으로 한반도의 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 하겠다고 화답했다.



이 대통령은 “우리는 급변하는 국제 환경 속 한·미 간 긴밀한 소통과 공조가 무엇보다 중요하다는 데 인식을 같이했다”며 “한반도 평화와 안정을 위해 지속적으로 협력해 나가기로 뜻을 모았다”고 했다.

이재명 대통령이 지난 17일 서울 한남동 관저에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 하고 있다. 청와대 제공

양 정상은 팩트시트가 한·미 동맹을 새로운 차원으로 끌어올린 역사적 합의라는 점을 상기하고, 합의의 충실한 이행을 위해 노력하기로 했다. 팩트시트에는 관세협상 후속 조치로서 한국의 대미 투자 관련 세부 내용, 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 문제에 대한 한국의 권한 확대, 핵추진잠수함 건조 방안 등이 포괄적으로 담겨 있다. 이외에도 현재 전시작전통제권 전환, 주한미군의 전략적 유연성, 쿠팡 문제 등 이해관계가 얽힌 숙제들이 산적해 있어 이날 통화를 계기로 각종 난제가 돌파구를 찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.



이와 관련해 박윤주 외교부 제1차관이 이날부터 나흘간 미국을 방문해 팩트시트 후속 협의에 나선다.



외교부에 따르면 박 차관은 18∼21일 미국 워싱턴을 방문해 국무부 크리스토퍼 랜도 부장관, 앨리슨 후커 정무차관 등과 면담할 예정이다. 박 차관은 이번 방미 기간 팩트시트 후속 조치와 한·미 현안, 지역 및 글로벌 이슈 등을 폭넓게 논의할 것으로 전해졌다.



면담이 예정된 후커 정무차관이 트럼프 행정부 내 대표적인 ‘북한통’이라는 점에서 한반도 정세 관리와 북·미 대화 재개 가능성 등에 대한 논의가 함께 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다. 후커 차관은 트럼프 1기 행정부에서 북·미 정상회담 실무 협상에 깊이 관여한 바 있다.



트럼프 대통령의 최근 방중 기간 기대를 모았던 북·미 간 대화는 성사되지 않았지만, 향후 대화 재개 가능성과 한반도 비핵화 방안 등을 놓고 양국 간 의견 교환이 이뤄질 가능성이 제기된다.