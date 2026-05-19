한국예탁결제원 KSD나눔재단이 부산지역 취약계층 아동과 청소년의 문화예술 관람을 돕기 위해 3300만원을 후원했다고 18일 밝혔다.
예탁결제원에 따르면 재단은 지난 15일 초록우산 어린이재단 부산지역본부에 후원금을 전달했다. 해당 기금은 부산 지역 내 다문화가족지원센터와 장애인복지관, 아동복지기관 등에서 추천한 문화소외계층 아동 및 청소년 800여명에게 지원될 예정이다. 지원 대상자들은 미술 전시와 뮤지컬, 영화 등 다양한 문화예술 프로그램을 직접 관람하게 된다. 이를 통해 취약계층의 문화 향유 격차를 해소하고 지역 문화예술 활성화에도 기여한다는 방침이다. 예탁결제원이 설립한 KSD나눔재단은 취약계층 대상 장학사업 등 다양한 사회공헌사업을 전개하고 있다.
부산 문화 소외 아동·청소년 지원… 예탁원 나눔재단, 3300만원 쾌척
한국예탁결제원 KSD나눔재단이 부산지역 취약계층 아동과 청소년의 문화예술 관람을 돕기 위해 3300만원을 후원했다고 18일 밝혔다.
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