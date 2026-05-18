9번째 ‘손’의 도움… 팀은 3연패 수렁

손흥민, MLS리그 단독 1위

LAFC, 내슈빌에 2-3 패배

4번째 월드컵 출전을 앞둔 손흥민(로스앤젤레스FC)이 리그 9호 도움을 기록했지만 소속팀은 3연패에 빠졌다.



손흥민은 18일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 내슈빌 SC와 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 정규리그 14라운드 원정 경기에 최전방 공격수로 선발 출전해 도움을 기록했으나, 팀의 2-3 패배를 막지는 못했다.

LAFC 손흥민이 18일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 내슈빌 SC와 2026 MLS 원정 경기에서 수비진을 뚫고 돌파를 시도하고 있다. 내슈빌=로이터연합뉴스

LAFC는 내슈빌 공격수 하니 무크타르에게 해트트릭을 허용하며 무너졌고 최근 3연패와 함께 서부콘퍼런스 7위(승점 21)까지 내려갔다. 내슈빌은 7경기 무패를 이어가며 동부 콘퍼런스 선두(승점 30)를 지켰다. 이날 손흥민은 팀이 1-3으로 끌려가던 후반 23분 왼쪽 코너킥으로 드니 부앙가의 추격골을 도우며 리그 9호째 도움을 기록했다. 이날 도움을 추가한 손흥민은 MLS 전체 도움 단독 선두에 올랐다. 아직 리그에서 득점이 없는 손흥민은 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 포함해 이번 시즌 공식전 2골 16도움을 기록 중이다.



손흥민은 활발한 공격을 펼쳤지만 기다렸던 득점은 없었다. 전반 5분 상대 패스를 가로채 단독 돌파 후 슈팅까지 연결했으나 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 12분 왼발 중거리 슈팅 역시 수비에 걸렸다. 경기 기록에서는 1도움과 함께 슈팅 4회(유효 슈팅 2회), 패스 성공률 92%, 가로채기 1회를 기록했다. 축구 통계 매체 풋몹은 손흥민에게 평점 8.3을 부여하며 팀 내에서도 높은 평가를 줬다.



손흥민은 25일 시애틀 사운더스와 MLS 홈 경기를 치른 뒤 한국 축구대표팀 사전캠프에 합류할 예정이다.