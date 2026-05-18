李대통령 “대동세상 ‘빛의 혁명’으로 부활… 5·18정신 헌법 수록 최선”

취임 후 첫 기념식 참석



옛 전남도청 앞서 46주년 행사

유공자 직권등록제 마련도 약속

민주묘지 찾아 참배… 유족 위로



정청래 “내란 세력 반드시 심판”

장동혁 “민주주의 파괴 용납 못해”

일부 광주시민 張 향해 “오지 말라”

이재명 대통령은 18일 취임 후 처음 맞이한 5·18민주화운동 기념식에서 “1980년 5월 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 대동세상은 2024년 12월 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다”고 말했다.



5·18 정신이 12·3 비상계엄을 막아내는 데 큰 역할을 했다고 의미를 부여한 이 대통령은 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석해 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군들을 맨몸으로 막아냈다”며 이같이 강조했다.



이 대통령은 “46년 전 신군부 세력은 독재의 군홧발로 민주화의 봄을 무참히 짓밟으며 국민을 지키라고 국민이 준 총칼로 주권자 국민을 무자비하게 학살했다”면서 “그러나 그 칠흑 같은 어둠 속에서도 끝내 빛을 찾아 고개를 드는 봄꽃들처럼 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 결코 꺾이지 않았다”고 돌아봤다. 이어 “마침내 오월은 진실과 정의의 편에 서고자 하는 수많은 양심들로 되살아났고, 그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다”고 했다.



이 대통령은 5·18 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록 헌법 전문 수록을 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 이 대통령은 “모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 것인 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 했다. ‘5·18 민주유공자 직권등록 제도’ 마련도 약속하며 “불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”고 다짐했다.



기념식은 참석자들이 다 함께 자리에서 일어나 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하는 것으로 마무리됐다. 검은 정장 차림의 이 대통령과 부인 김혜경 여사도 함께 일어나 오른 주먹을 쥐고 흔들며 노래를 따라 불렀다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. 연합

◆유족 손 꼭 잡고 위로… 눈물도



이 대통령은 기념식 참석에 앞서 광주 북구 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배했다. 묘역에 안장된 박인배·양창근·김명숙 열사 3명의 묘소를 차례로 찾아 헌화하고 추모했다.



이 대통령은 가난 탓에 중학교 중퇴 후 1980년 4월 공장에 취업한 ‘소년공’이었던 박인배 열사가 5·18 당시 금남로에서 총에 맞아 숨졌다는 설명을 들으며 그의 묘비를 응시했고, 흐느끼는 유족의 손을 꼭 잡고 위로했다.



당시 중학교 3학년이었던 김명숙 열사가 책을 빌리러 친구 집으로 가다 전남도청 인근에서 계엄군의 총격으로 목숨을 잃었다는 설명을 듣고는 묘비 앞에 잠시 쪼그리고 앉아 한참을 바라봤다. 참배를 마친 이 대통령과 김 여사는 눈물을 훔쳤다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 동구 금남로 옛 전남도청 개관식에서 개관특별전을 관람하고 있다. 뉴스1

이 대통령 내외는 기념식 뒤 새로 개관한 옛 전남도청을 둘러봤다. 옛 전남도청은 1980년 5월 광주시민들이 민주주의를 지키기 위해 끝까지 항거했던 5·18민주화운동의 상징적 공간으로, 이번에 복원돼 역사교육 공간으로 조성됐다.



이 대통령은 1980년 5월27일 새벽 도청에서 마지막 가두방송을 했던 박영순(67)씨도 만났다. 당시 대학생이던 박씨는 “광주시민 여러분, 지금 계엄군이 쳐들어 오고 있습니다. 모두 도청으로 나와 학생, 시민들을 살려주십시오”라며 시민들의 참여와 연대를 호소하는 방송을 했던 인물이다.



그는 이 대통령을 만나자마자 “얼마나 이날을 기다렸는지 모른다”면서 눈물을 쏟아내며 당시를 회고하고 이후 겪은 고초를 털어놓았다. 이 대통령은 이야기를 들으며 박씨의 어깨를 토닥이는 등 위로를 건넨 데 이어 “제가 12월3일에 이 방송을 따라 똑같이 했다”며 격려했다.

이재명 대통령이 18일 광주 동구 옛 전남도청에서 열린 전시관 개관식에서 시민군 마지막 새벽방송 당사자 박영순 씨와 인사하고 있다. 5·18 당시 최후 항쟁지로 역사적 의미를 지닌 '옛 전남도청'은 원형 복원 공사가 시작됐고, 최근 복원 작업을 마치고 다시 문을 열게 됐다. 뉴시스

◆광주 집결 與野… 신경전 지속



민주당 정청래 대표, 한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 대표 등 여야 지도부도 광주로 집결해 기념식에 참석했다.



여야의 날 선 신경전도 이어졌다. 정청래 대표는 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 연 현장 선거대책위원회 회의 모두발언에서 “헌정질서를 위기에 빠트렸던 내란 세력을 반드시 심판하겠다”고 강조했다. 그러면서 “이번 지방선거에서 민주주의를 바로 세우는 지방선거 승리의 역사를 쓰겠다”고 말했다.

광주 모인 여야 지도부 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽부터)와 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 대표가 18일 광주 동구 민주광장에서 열린 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석해 대화를 나누고 있다. 청와대사진기자단

장동혁 대표는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “입으로는 5·18 정신을 외치지만, 정작 5·18 정신을 무너뜨리는 자들이 바로 이재명과 민주당”이라며 “자유민주주의 파괴를 더 이상 용납하지 않을 것”이라고 했다. 장 대표는 이날 기념식에 당대표 취임 후 처음으로 참석했다. 다만 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 광장 입구로 들어서자 일부 광주 시민들이 “여기 오지 말라”며 장 대표를 향해 고성을 질렀다. 장 대표는 고 문재학 열사의 어머니로부터 “여기 올 자격 없잖아요”라는 항의를 받기도 했다.



안창호 국가인권위원회 위원장은 이날 기념식에 참석하지 않았다. 안 위원장은 윤 전 대통령 방어권 보장 권고 의결을 주도했다는 논란으로 시민의 항의를 받아 지난해 5·18민주화운동 기념식에도 참석하지 못하고 발길을 돌렸다.