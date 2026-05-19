2025년 전 세계 사형 집행 44년 만에 최다… 이란서만 2159건 ‘두 배 급증’

국제앰네스티 ‘현황 보고서’

“마약과 전쟁 명분 사형제 부추겨”

지난해 전 세계에서 집행된 사형 건수가 44년 만에 최고치를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.

사진=게티이미지뱅크 제공

인권단체 국제앰네스티는 18일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 연례 사형 현황 보고서’를 공개하고 지난해 전 세계 사형집행 건수가 최소 2707건으로 2024년 1518명 대비 78% 증가했다고 밝혔다. 이는 1981년(최소 3191건) 이후 44년 만에 가장 높은 수치다.

국제앰네스티는 사형 건수가 급증한 배경으로 일부 국가들이 사형제를 공포 정치 및 반대 의견을 억압하는 수단으로 적극 활용하고 있는 점을 들었다. 특히 이란의 경우 지난해 최소 2159건의 사형을 집행했다. 2024년 대비 2배 이상 증가한 수치다. 사우디아라비아도 최소 356건의 사형을 집행했는데 마약 관련 범죄자가 주요 대상이었다. 미국은 미주 지역에서 유일하게 17년 연속 사형 집행국이었는데, 집행 건수도 전년 25건에서 47건으로 증가했다.

매년 수천 건을 집행한다고 알려진 중국은 이번에도 세계 최대 사형 집행국으로 지목됐다. 다만 사형 집행 관련 정보를 국가기밀로 분류해 실제 규모는 알려지지 않아 이번 집계에서 제외됐다. 역시 사형 집행국으로 알려진 베트남, 북한 등도 집계되지 않았다.

보고서는 최근 ‘마약과의 전쟁’을 명분으로 한 강경 처벌 기조가 사형제 확대를 부추긴다고 분석했다. 2025년 전 세계 사형집행 건수 중 46%(1257건)가 마약 관련 범죄와 연관된 것으로 나타났다. 국가별로는 이란 998건, 사우디아라비아 240건, 싱가포르 15건, 쿠웨이트 2건 순이었다.

중국, 이집트, 이란, 이라크, 북한, 사우디아라비아, 미국 등 10개국은 최근 5년간 사형을 꾸준히 집행한 국가로 지목됐다. 지난해 기준으로는 일본, 남수단, 대만, 아랍에미리트(UAE) 등 4개국이 사형 집행을 재개해 전체 사형 집행국은 17개국으로 늘었다.