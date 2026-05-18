경제6단체 “파업 땐 긴급조정권 즉각 발동을” [삼성전자 2차 사후조정]

“국가 핵심산업 근간 흔드는 것

수출·세수·주식시장 전반 악영향”

재계가 삼성전자 노동조합의 파업 계획 철회를 촉구하면서 파업이 현실화할 경우 즉각적인 긴급조정권 발동이 필요하다고 주장했다.



한국경영자총협회·대한상공회의소·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 경제6단체는 18일 공동성명을 내고 “정부와 중앙노동위원회의 노력에도 노조가 기존 입장만 고수하며 파업을 예고한 것에 깊은 우려를 표한다”고 밝혔다. 경제6단체는 이어 “삼성전자 노조의 파업은 국가 핵심 산업의 근간을 흔드는 것으로, 노조는 파업 계획을 철회하고 대화를 통한 문제 해결에 나서야 한다”며 “파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민 경제와 산업 생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 보는 것을 막아야 한다”고 했다.

삼성전자 노사가 중앙노동위원회(중노위) 2차 사후조정 회의에 돌입한 18일 서울 서초구 삼성전자 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 뉴스1

재계는 올해 반도체 수출액이 국가 전체 수출의 37%를 차지하는 상황에서 삼성전자 노조의 파업은 수출 감소와 무역수지 악화로 이어질 수 있으며 세수 결손까지 초래해 국가 경제 전반에 악영향을 미칠 것이라고 우려했다. 또 코스피 시가총액의 약 25%를 차지하는 삼성전자의 파업 손실은 코스피 지수 하락과 외국인 투자자 이탈을 가속해 국내 자본시장 전반을 크게 위축시킬 수 있다고 지적했다.



경제6단체는 삼성전자 노조가 요구하는 성과급에 대해서는 “부적절하고 과도하다”고 지적했다. 재계 관계자는 “성과급 문제는 단체교섭 대상이라기보다 경영상 판단 사안”이라며 “일부 노조의 과도한 성과급 요구는 노동시장 이중구조를 심화시키고 사회적 위화감을 키울 수 있다”고 강조했다.



재계는 또 삼성전자 노조의 대규모 파업이 단순한 노사 갈등을 넘어 국가적 기회손실로 이어질 수 있다고 주장했다. 특히 24시간 연속 가동이 필수인 반도체 공정 특성상 파업으로 생산라인이 멈출 경우 웨이퍼 대량 폐기와 장비 손상, 화학물질 유출 등 대형 안전사고 위험이 발생할 수 있다고 지적했다. 파업 피해가 수천개 중소·중견 협력업체와 반도체 소재·부품·장비 산업 전반으로 확산할 수 있다는 우려도 제기됐다.