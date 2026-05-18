노조 내홍 격화… DX 직원, 교섭중지 가처분신청 [삼성전자 2차 사후조정]

“반도체사업 ‘DS’ 이익에만 편중”

교섭 주도 ‘초기업노조’ 탈퇴 러시

주주단체도 “성과급 명문화 반대”

K반도체의 ‘운명’을 건 삼성전자 노조의 총파업이 눈앞에 다가왔지만 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)의 비민주적인 운영 방식으로 인한 노조 내부 갈등은 ‘점입가경’으로 흘러가고 있다. 삼성전자 DX(디바이스경험)부문 노조원들은 초기업노조의 일방적인 교섭에 항의해 집단 탈퇴하는 한편 법원에 교섭중지 가처분을 신청했다. 삼성전자 주주단체도 “노조의 무리한 요구가 주주의 권리를 침해한다”며 반발하는 등 삼성전자 안팎의 이해관계자들까지 가세하며 삼성 사태를 둘러싼 혼란이 커지는 양상이다.

18일 서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

18일 삼성전자 노조원 등에 따르면 삼성전자 DX부문 일부 직원은 지난 15일 초기업노조를 상대로 한 ‘2026년 임금·단체교섭 중지’ 가처분 소송을 수원지방법원에 제기했다. 현재 교섭권을 가진 DS(디바이스솔루션)부문 중심 초기업노조가 민주적인 절차 없이 일방적으로 교섭요구안을 만들었다는 게 이들의 주장이다. 초기업노조가 총회 의결 없이 일주일간의 ‘네이버 폼 설문조사’만으로 교섭요구안을 일방 결정하고, 초기업 노조가 설립 후 3년간 대의원회를 단 한 차례도 열지 않았다는 것이다.



이들을 포함해 많은 DX부문 조합원이 성과급 투쟁을 주도하는 초기업노조에 불만을 표출하고 있다. 초기업노조가 반도체 부문의 이익에만 편중된 교섭을 하고 있다는 판단에서다. 지난 3월 1만4553명이던 초기업노조 내 DX부문 조합원도 탈퇴가 줄을 이으며 현재 6000명 넘게 이탈한 것으로 알려졌다.



주주단체도 파업 저지에 나섰다. 소액주주 단체인 ‘대한민국 주주운동본부’는 이날 서울 여의도 한국예탁결제원 앞에서 기자회견을 열어 “단체협약에 15% 성과급을 명문화하라는 것은 단순한 임금 협상의 범위를 넘어 주주의 재산권과 직결되는 근본적 사안”이라며 “영업이익에 기계적으로 연동된 성과급 일률 지급 방식은 상법상 자본충실의 원칙 및 배당 법리와 충돌할 수 있다”고 지적했다. 이 단체는 지난 5일에도 ‘삼성전자 파업 위기 대국민 호소문’을 통해 “불법 파업이나 부당 합의를 강행할 경우 주주는 총력적인 법적 조치를 취하겠다”고 노사 모두를 압박한 바 있다. 노조가 무리한 파업을 불법적으로 개시해 회사 핵심 자산이 훼손될 경우 파업 참여 노조원 전원을 상대로 제3자 권리침해 법리에 근거한 손해배상을 청구하겠다는 것이다. 아울러 파업이 개시되지 않더라도 사측 경영진이 영업이익에 기반한 일률적인 부당 성과급 협약을 맺는다면 경영진에 상법에 따른 대표소송을 제기하고, 부당한 혜택을 챙긴 노조 측에는 부당이득 반환청구 소송을 즉각 진행해 법적인 책임을 끝까지 묻겠다고 했다.