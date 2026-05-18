정용진, ‘5·18 탱크데이’ 논란 스타벅스 대표 경질

정용진 신세계그룹 회장(사진)이 제46주년 5·18 광주민주화운동 기념일 당일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 5·18 민주화운동 폄훼 논란에 휩쌓인 스타벅스코리아의 손정현 대표를 경질했다.

신세계그룹은 18일 정 회장이 ‘탱크데이’ 이벤트의 책임을 물어 손 대표에 해임을 통보했다고 밝혔다.

스타벅스코리아의 텀블러 제품 할인 판매 행사는 5·18 광주민주화운동 기념일인 18일을 탱크데이로 표현하며 ‘책상에 탁’이라는 문구로 텀블러 제품을 홍보했다. 이후 온라인상에서 ‘책상에 탁’이라는 문구가 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 강민창 치안본부장이 ‘책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다’고 거짓 해명을 했던 일을 연상시킨다는 비판이 이어졌다. 탱크데이라는 이번트 이름 또한 극우 커뮤니티에서 전두환 전 대통령을 지칭하는 ‘탱크’를 활용했다는 비판도 이어졌다.

신세계그룹 관계자는 “이번 일은 정용진 회장의 뜻과는 전혀 무관한 일”이라며 “정 회장이 오해를 불식시키기 위해 손 대표 해임이라는 결단을 내린 것”이라고 설명했다.

스타벅스코리아는 이날 오후 7시쯤 손 대표 명의의 사과문을 내고 “오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 5월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.