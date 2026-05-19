“이 날씨가 5월 맞아?”… 김천 36도, 대관령서도 5월 중순 신기록

경주 35.9도·대관령 28.6도 ‘최고’

온열질환자 사흘 연속 두 자릿수

5월 중순에 일부 지역에서 한낮 기온이 36도까지 올랐다. ‘폭염’ 기준보다 3도 높은 수준이다. 기상청에서는 일 최고기온이 33도 이상이면 ‘폭염일’로 본다.



18일 기상청 관측 기록을 보면 이날 오후 2시40분 경북 김천 기온은 36도를 기록했다. 비슷한 시각 경북 경주 기온은 35.9도까지 올랐다. 이는 경주에서 기상관측을 시작한 2010년 8월 이후 5월 중순 기온으로는 가장 높다. 경주 5월 중순 기온 종전 최고치는 17일 기록된 34.8도, 그 이전 최고치는 16일 기록된 33.8도로 연일 기록을 갈아치우고 있다. 5월 전체로 따져도 경주의 이날 최고기온은 역대 두 번째로 높다. 경주 5월 최고기온 기록은 2017년 5월29일 기록된 36.2도다.

전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 연합

기상 관측 지점 해발고도가 773m로 높은 강원 대관령에서도 5월 중순 최고기온 신기록이 세워졌다. 대관령 최고기온은 이날 28.6도로 1971년 7월 관측을 시작한 이래 5월 중순 기온으로는 가장 높았다.



때 이른 더위에 올해 온열질환 감시체계가 가동한 15일부터 사흘 연달아 두 자릿수 온열질환자가 발생하고 있다. 질병관리청에 따르면 전날 하루 전국 응급실을 찾은 온열환자는 17명(잠정치)이었다.



19일에는 더위의 기세가 다소 누그러들겠지만 영남 등 일부 지역을 중심으로 낮 기온은 여전히 30도를 웃돌겠다.



19일 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼33도일 것으로 예상된다. 영남 내륙지역 일부는 체감온도가 최고 31도 이상까지 오를 것으로 예상된다. 더위는 고기압이 동쪽으로 물러나면서 구름이 많아지고, 20∼21일에는 전국에 비가 내리면서 완화될 전망이다.