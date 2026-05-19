이란 “나무호 사건 공격 주체 우리도 의문”

아라그치, 조현 외교와 통화서 밝혀

“가짜 깃발작전 가능성 배제 안해

미국과 이스라엘에 책임 물어야”

이란 정부가 호르무즈해협 부근에서 발생한 한국 선박 HMM 나무호 피격 사건과 관련해 공격 주체에 대해 의문을 갖고 조사에 나섰다고 18일(현지시간) 밝혔다.

이란 현지 매체들에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 전날 조현 한국 외교부 장관과 통화했다면서 이같이 설명했다.

미상의 비행체 타격으로 훼손된 나무호 선체 모습. 외교부 제공

바가이 대변인은 “한국과 좋은 양자 관계를 유지하고 있다”며 “(HMM 나무호) 사건과 관련해 역내 어떤 행위자가 이 일을 저질렀는지 우리도 의문”이라고 말했다. 이어 그는 “우리 역시 이 지역에서 발생하는 다른 모든 사건과 마찬가지로 이번 사건을 조사하고 있다”고 강조했다.

바가이 대변인은 “역내 일부 세력이 지역의 불안정을 고조하기 위해 어떤 조치도 서슴지 않는다는 점을 모든 나라가 알아야 한다”며 “가짜 깃발 작전의 가능성을 과소평가해선 안 되고 이는 과거에도 여러 번 있었다”고 했다.

이란 정부가 말하는 가짜 깃발 작전은 공격이나 테러를 감행한 주체가 자신의 신분을 숨기고 적대국이나 제3자의 소행처럼 꾸미는 위장 전술을 의미하며, 이란은 주로 이스라엘을 지목해왔다.

이와 별개로 이란 외무부는 텔레그램 채널을 통해 전날 아라그치 장관이 조 장관과 통화에서 “페르시아만과 호르무즈해협의 현 상황을 설명했다”며 “중동 지역에 강요된 불안정과 이로 인한 세계적 후과는 미국과 시온주의 정권(이스라엘)의 침략 행위 탓으로, 국제사회가 이들에게 책임을 물어야 한다는 점을 언급했다”고 주장했다.

현재 국방부와 군 기술 전문 기관은 국내로 반입된 나무호를 타격한 비행체 잔해의 성분과 형태를 분석하며 공격 주체를 특정할 수 있는 결정적 증거 확보에 주력하고 있다.