"이란, 새 종전안 美에 전달…美, 유연성 보여"

로이터 "美, 'IAEA 사찰 조건' 제한된 평화적 핵활동 수용"

이란 14개 조항 제안→美 답변→이란 수정된 14개 조항 제안

미국과 이란이 종전을 위한 제안을 주고받고 있고 미국 측이 이란의 요구를 일부 수용했다는 보도가 잇따랐다.



이란 타스님뉴스는 이란이 14개 조항으로 된 새 종전안을 중재국 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 대미 협상단과 가까운 소식통을 인용, 18일(현지시간) 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

이 소식통은 이 매체에 "14개 조항으로 된 이란의 이전 제안에 대해 미국이 최근 답변을 보내왔다"며 "이란은 (이전 제안을) 일부 수정한 뒤 기존 형식대로 14개 조항의 새 협상안을 파키스탄을 통해 다시 전달했다"고 말했다. 또 "이번 새 제안은 종전과 미국 측이 해야 하는 신뢰 구축 조치에 대한 문제에 집중됐다"고 덧붙였다.



타스님뉴스는 다른 대미 협상 소식통을 인용해 "미국이 이전 제안과 달리 협상 기간 이란에 대한 원유 수출 제재를 해제 또는 임시 면제하는 조건에 동의했다"고 보도했다.



대미 협상과 관련, 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이날 정례 기자회견에서 "우리가 14개 조항의 제안서를 전달한 뒤 미국 측은 자신들의 주안점을 우리에게 제시했다"고 확인했다.



이어 "이에 상응해 우리 역시 입장을 다시 전달했고, 지난주 미국 측이 공개적으론 이 제안을 거부한다고 했지만 우리는 입장을 전달한 다음날 미국 측의 수정 의견과 주안점을 파키스탄에서 전달받았다"고 말했다.



그는 "이 미국의 제안들은 지난 며칠간 검토됐고 어제(17일) 발표한 바와 같이 이에 대한 우리의 의견이 미국에 다시 전달됐다"며 "파키스탄 중재자를 통한 협상 프로세스는 계속되고 있다"고 했다.



로이터통신도 이날 이란 고위 소식통을 인용해 이란의 최신 종전안이 전쟁의 종식을 보장하고 호르무즈 해협 재개와 미국의 해상 봉쇄 해제에 또다시 초점을 맞췄다고 전했다.



이 소식통은 미·이란 협상의 가장 어려운 쟁점인 우라늄 농축 문제는 추후 협상으로 미뤄졌다면서도 국제원자력기구(IAEA)의 사찰을 조건으로 이란이 평화적 목적의 제한적 핵활동을 유지하는 안을 미국이 수용하는 유연성을 보였다고 말했다.



동결된 이란 자산과 관련해선 미국이 현재까진 25%만 해제하는 데 동의했다면서 이란은 이같은 제한적 핵활동과 동결자산 해제 수준을 미국이 재고하길 원한다고 언급했다.



전날 이란 파르스통신은 미국 측이 ▲ 전쟁 피해에 대한 배상 거부 ▲ 60% 농축우라늄 400㎏ 미국으로 반출 ▲ 이란 핵시설 1곳만 유지 ▲ 이란 동결자산의 25%조차 해제 거부 ▲ 모든 전선에서 전쟁 중단과 협상 연동 등을 답했다고 보도했었다.

<연합>