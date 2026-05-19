'멕시코 태권도 전설' 문대원 사범 별세…향년 83세

멕시코태권도연맹 "고인의 헌신이 멕시코 태권도 발전의 근간 돼"

멕시코에 태권도를 전해 '멕시코 태권도의 전설'로 통하는 문대원 대사범(El Gran Maestro)이 지난 16일(현지시간) 산 미겔 데 아옌데에 있는 자택에서 별세했다. 향년 83세.



고인의 지인은 연합뉴스에 "평소에 폐가 좋지 않았던 것으로 알고 있다"며 "한국에서 수술하려고 했지만, 고령에 대수술이어서 위험 부담이 커 약을 드시며 치료한 것으로 알고 있다"고 말했다.

문대원 사범 페이스북 캡처

충남 홍성 출신인 고인은 1968년 멕시코로 건너가 이듬해 '무덕관'이란 이름의 태권도장을 열어 처음으로 태권도를 멕시코에 전파했다. 1976년에는 멕시코 태권도연맹을 창설하고 회장에 올랐다.



그가 길러낸 제자만 약 30만명에 달하며 현재 멕시코 전역에 500여곳의 무덕관 지관이 운영되고 있다. 또한 3천500여개의 도장이 개설됐으며 150만명이 넘는 멕시코인이 태권도를 배우고 있다. 태권도는 멕시코에서 축구 다음가는 스포츠로 알려졌다.



멕시코는 문 사범의 지도에 힘입어 올림픽에서 금메달을 따는 등 태권도 강국으로 발돋움했다. 이 같은 공로를 인정받아 문 사범은 멕시코 정부로부터 공로 훈장과 표창장을 받기도 했다.

멕시코태권도연맹 제공

고인은 세계태권도연맹 기술위원장과 집행위원을 역임했다.



멕시코태권도연맹은 추모 성명을 통해 "고인의 유산과 헌신, 그리고 비전은 멕시코 태권도 성장과 발전의 근간이 됐다"며 "멕시코 태권도계는 태권도에 기여한 고인의 공헌과 헌신에 언제까지나 감사를 표할 것"이라고 밝혔다.

<연합>