삼성전자 사후조정 이틀째…한발 물러 서로 사는 조정안 나올까

총파업 예고 D-2 막판 협상…중노위, 최종 조정안 제시 목표

회의 연장시 총파업 전날까지 협상 지속…긴급조정권 발동 가능성도

정부의 중재 하에 진행되고 있는 삼성전자 노사 사후조정이 이틀째를 맞이한 가운데 최종 결론이 나올지 주목된다.



노사 합의에 대한 정부의 의지가 강력한 만큼, 양측 모두 수용할 수 있는 조정안의 여부가 핵심이 될 전망이다.

삼성전자 노사는 총파업 예고 시점을 사흘 앞둔 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 정부 중재로 성과급 갈등을 둘러싼 마지막 협상을 벌이고 있다. 왼쪽부터 이날 2차 사후조정이 열린 중노위 조정회의장으로 각각 들어가는 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(반도체 부문) 피플팀장(왼쪽부터), 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장.

19일 업계에 따르면, 삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회(이하 중노위)에서 비공개로 2차 사후조정 회의를 이어간다.



이틀 차인 이날 회의의 관건은 중노위가 양측에 공식적인 최종 조정안을 제시할 수 있을지 여부다.



조정안이란 조정위원이 노사의 의견을 취합하는 단계를 거친 후 각자의 요구안을 절충해 만든 최종안을 의미한다. 중노위가 제시한 조정안을 노사가 수락하고 서명하면, 단체협상과 같은 법적 효력이 발생한다.



중노위는 조정안을 마련하기 위해 전날 진행된 사후조정 회의에서 양측의 입장을 적극적으로 수렴했다. 노사의 주요 쟁점 사안인 성과급 재원 기준과 상한 등에 대해 다양한 대안을 내며 양측의 입장차를 조율하기 위해 노력했다.



회의에 배석한 박정범 중노위 조정과장은 전날 "노사가 적극적으로 임해줬다. 노사 양측으로부터 들을 만큼 들었다"고 말했다. 또 '접점을 찾은 게 있느냐'는 질문에 "찾아가고 있다"고 답했다.



지난 11∼12일 열렸다가 결렬된 1차 사후조정과 비교해 조금은 긍정적인 방향으로 회의가 진행되고 있는 것 아니냐는 희망 섞인 목소리가 나온다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의를 하기 위해 조정회의장으로 들어가고 있다.

오늘 회의는 전날과 동일한 오전 10시부터 오후 7시까지 진행될 예정이다.



다만, 논의가 길어지면 회의 종료 시각은 더 늦어질 수 있고 20일까지 연장될 가능성도 있다.



회의가 다시 한번 연장되면 노조가 예고한 파업을 하루 앞두고 최종 막판 협상을 벌이는 셈이 된다.



정부는 국가 경제에 미칠 악영향에 대해 우려하며 파업 추진을 저지하기 위한 긴급조정권 발동 가능성을 언급했다. 이에 삼성전자 노조를 비롯한 노동계는 반발하고 있다.

<연합>