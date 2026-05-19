‘보복 대행’ 혐의 20대…“착수금 30만원·체포돼 성공보수 못 받아”

뉴시스

아파트 현관문에 페인트를 칠하는 등 이른바 ‘보복 대행’을 한 혐의(재물손괴와 주거침입 등)로 20대 남성 A씨가 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다.

그는 경찰의 끈질긴 추적으로 체포된 뒤 “성공보수로 받을 돈은 못 받았다”고 말했다.

전날인 18일 오후 1시30분쯤 A씨는 영장실질심사가 열리는 인천지법에 들어섰다.

A씨는 수갑 찬 두 손을 가리개로 덮었고, 모자와 마스크를 써 얼굴 노출을 피했다.

그는 “현관문을 훼손한 이유가 무엇이냐”, “누군가의 의뢰를 받고 보복 범행을 한 것이냐”는 취재진 질문에 답변을 하지 않고 “정말 죄송합니다”라고 말했다.

A씨는 13일 오전 3시쯤 인천 서구 청라동 한 아파트 현관문에 페인트칠을 하고 계란 등 음식물을 던진 혐의다.

그는 당시 퀵서비스 기사로 위장해 범행한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 도주 경로를 추적해 16일 오전 3시30분쯤 충남 천안 거주지에서 A씨를 긴급체포했다.

경찰 조사 결과 A씨는 텔레그램을 통해 의뢰를 받은 뒤 착수금 30만원을 받고 범행했고, 성공보수로 100만~200만원을 받기로 한 것으로 파악됐다.

경찰은 30대 피해자 B씨에게 악감정을 품은 누군가가 A씨에게 보복 대행을 맡겼을 가능성을 염두에 두고 수사를 벌이고 있다.

경찰은 또 A씨에게 범행을 지시한 이들에 대해서도 수사를 확대할 방침이다.