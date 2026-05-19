제주 대중교통 이용객 상승세…고유가·공공기관 2부제 등 영향

4월 하루 17만명 버스 이용…전달보다 2.4% ↑

고유가와 공공기관 차량 2부제 영향 등으로 제주 대중교통 이용객이 늘고 있다.

제주도는 지난 4월 도내 버스 총 수송 인원이 503만명을 기록하면서 지난해 같은 기간보다 5.0% 증가하는 등 대중교통 이용량이 뚜렷한 상승세를 보이고 있다고 19일 밝혔다.

4월 제주 대중교통 이용객이 전달보다 2.4% 증가한 것으로 나타났다.

4월 하루 평균 이용객은 17만명으로, 전월(16만6000명) 대비 2.4% 늘어난 것으로 나타났다.

대중교통 이용량 증가세는 최근 고유가 흐름과 함께 공공기관 차량 2부제, 공영주차장 5부제가 본격 시행된 영향이 큰 것으로 분석된다.

유류비 등 자가용 이용 부담이 가중되면서, 상대적으로 비용이 저렴한 대중교통으로 도민들의 발길이 자연스럽게 옮겨간 것이다.

제주도는 노선별 수송 실적을 꾸준히 분석해 이용 수요가 몰리는 노선과 시간대를 면밀히 파악할 방침이다.

이를 바탕으로 도민들이 체감할 수 있는 이용객 중심의 맞춤형 대중교통 서비스 개선을 적극적으로 추진할 계획이다.

김삼용 제주도 교통항공국장은 “유류비 부담 속 대중교통 이용량 증가는 대중교통이 도민의 실질적인 경제적 부담을 덜어주는 핵심 수단임을 보여준다”며 “철저한 수송 실적 분석을 바탕으로 노선을 효율적으로 관리하고 대중교통 서비스를 한층 더 끌어올리겠다”고 밝혔다.