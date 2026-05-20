싸이벡스, 하이체어 ‘레모 플래티넘’ 론칭 기념 팝업 운영

5월 22일부터 5월 28일까지, 신세계백화점 센텀시티 팝업 운영

5월 30일부터 6월 4일까지, 신세계백화점 강남 팝업 운영

글로벌 육아용품 브랜드 싸이벡스가 하이체어 레모 플래티넘의 국내 론칭을 기념하여 신세계백화점과 함께 팝업스토어를 운영한다. 팝업 스토어는 5월 22일부터 28일까지 신세계 센텀시티, 5월 30일부터 6월 4일까지 신세계 강남점에서 연이어 진행되며, ‘싸이벡스 레모 플래티넘’의 제품을 직접 살펴볼 수 있는 공간으로 구성된다.

또한 팝업 스토어 현장에서는 다양한 이벤트와 혜택을 제공한다. 팝업 기간 동안 레모 플래티넘은 현장 예약 주문을 통해 구매할 수 있으며, 모든 구매 고객에게는 레모 플래티넘 미니어처 오브제가 제공된다. 여기에 아이들과 함께 방문한 고객들을 위한 체험형 이벤트로 테리어 꾸미기 스티커도 준비되어 있다. 인스타그램 인증 이벤트 참여 고객에게는 스탠리 텀블러와 텀블러 가방이 증정된다.

‘레모 플래티넘’은 2026년 4월 출시된 싸이벡스 하이체어 ‘레모’의 라인이다. 너도밤나무 소재와 FSC 인증을 통해 지속 가능성을 고려했으며, 2026 독일 디자인 어워드를 수상하여 자연소재 특유의 감성과 현대적인 아름다움을 평가받았다. 독일 척추건강협회 AGR 인증으로 신생아 바운서네스트의 인체공학적 설계까지 갖추었다.

한편, 싸이벡스 하이체어 ‘레모’는 공구 없이도 좌석과 발 받침대를 간편하게 조절할 수 있도록 설계되어 사용 편의성을 높였다. 둥근 곡선 마감과 리어 휠, 척추 건강을 위한 바운서로 안전성을 높였으며, 신생아부터 성인까지 사용할 수 있는 패밀리 체어이다.

싸이벡스 관계자는 “이번 레모 플래티넘 팝업 스토어는 더 많은 분들이 레모 플래티넘의 디자인과 제품 특징을 확인할 수 있도록 기획했다”며, “레모 플래티넘의 부드러운 곡선 프레임과 공간에 안정감을 더해주면서도 세련된 디자인이 고객님들의 라이프스타일을 고려한 선택지가 되길 바란다”고 밝혔다.

한편, 행사에 대한 자세한 내용은 싸이벡스 공식카페 및 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.