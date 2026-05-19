신세계그룹 부사장, 5·18 단체 못 만나고 사죄 거부당해

"약속없이 일방적 방문"…김수완 부사장 "다시 찾고 사죄"

국민 공분, 불매운동 확산…스타벅스 거부 '탈벅' 신조어 등장

5·18 민주화운동 46주년에 연 '탱크데이' 판매 촉진 행사로 국민들의 공분을 산 신세계그룹(스타벅스 코리아)이 5·18 단체를 찾아 사죄를 시도했으나 거절당했다.



광주를 찾은 신세계그룹 임원은 "고의성이나 의도는 없었다"고 부인했으나, 광주시민 사회와 사회관계망(SNS)에서는 거센 반발이 불매운동으로 이어지고 있다.

김수완 신세계 부사장이 19일 '스타벅스 코리아 이벤트의 오월정신 훼손'관련 사과를 위해 광주 5·18기념재단을 찾았다가 면담을 거부 당한 뒤 입장을 밝히고 있다.

김수완 신세계그룹 부사장은 19일 스타벅스 코리아의 탱크데이 이벤트에 대해 사죄하기 위해 광주 서구 쌍촌동 5·18 기념문화센터를 찾았지만, 5·18 단체 관계자들을 만나지 못했다.



5·18 단체는 약속을 잡지 않고 일방적으로 김 부사장이 찾아왔다고 반발하며 사과받지 않겠다는 입장을 전했다.



김 부사장은 센터 밖으로 이동하면서 "전날 오후 5·18 기념재단과 통화를 했고 재단에서 면담을 허락해줘서 서울에서 내려왔으나 단체 간 이견으로 이런 상황이 발생한 것 같다"고 말했다.



이어 "이번 사태에 대해 그룹도 엄중하게 생각하고 있다"며 "오월 영령에 진심으로 사죄하고, 부적절한 마케팅인 만큼 재발하지 않도록 최선을 다해 노력하겠다"고 밝혔다.



또 "논란이 된 행사는 어떠한 고의성이나 의도를 가지고 하지 않았다"며 "향후 모든 경위가 파악되면 다시 한번 (5·18 단체) 찾아뵙고 사과드리도록 하겠다"고 전했다.

정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 '탱크 데이' 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다. 정 회장은 19일 사과문을 배포하고 "제46주년 5.18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다"며 "이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 사과했다. 사진은 이날 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습.

신세계그룹 차원의 수습에도 스타벅스 코리아를 향한 국민들의 공분은 불매 운동으로 이어지는 등 파장이 커지고 있다.



정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과문을 올리고 대표이사를 해임하며 수습에 나섰지만, 소비자들 사이에서는 "우연의 일치라고 보기에는 왜곡·모욕 정황이 너무 명백하다"며 이번 사태를 단순하게 넘길 수 없다는 분위기가 확산하고 있다.



온라인 커뮤니티와 SNS상에는 스타벅스 머그잔을 망치로 깨부수는 영상이나 이를 휴지통에 버리는 불매운동 인증 사진이 SNS에 잇따라 게시됐다.



불매운동을 넘어 스타벅스를 아예 이용하지 않겠다는 뜻의 '탈벅'이라는 신조어까지 등장해 퍼지고 있다.



행사 홍보 문구로 군사정권 시절의 비극을 연상하게 하는 '책상에 탁!'이라는 표현도 단순 실수가 아니라는 의구심을 불러일으키며 파문 확산에 기름을 부었다.

5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 '탱크 데이' 마케팅. 연합뉴스

여기에 정 회장이 과거 SNS에 '공산당이 싫다', '멸공' 등을 언급한 게시물을 올렸다가 정치적 논란에 휩싸여 사과문을 올린 전력까지 재조명되고 있어 비판 여론은 좀처럼 누그러들지 않고 있다.



광주시민 서모(34) 씨는 "백번 양보해 텀블러 이름을 탱크라고 지은 것은 넘어갈 수 있다고 해도 46주년을 추모하는 18일에 하필 '탱크' 이벤트를 하고 '책상에 탁!'이라는 문구를 포함한 것은 도저히 이해할 수 없다"며 "회장의 과거 언행 등을 고려하면 단순한 실무자의 실수인가라는 생각까지 든다"고 지적했다.



전날 광주에서 열린 5·18 46주년 기념식에 참석한 이재명 대통령도 엑스(X·옛 트위터)에서 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"며 스타벅스 코리아를 직격했다.



이어 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라며 "5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐"고 남겼다.



정 회장은 이에 이날 오전 대국민 사과문을 내고 "모든 책임이 저에게 있음을 통감한다"며 "어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다"고 고개를 숙였다.

<연합>