디애스턴 한남, 공기질 관리 요소 갖춘 도심형 주거상품 공급

사진=디애스턴 한남 제공

서울 용산구 한남동 일원에 공급되는 ‘디애스턴 한남’이 세대 내 공기질 관리 요소를 갖춘 도심형 주거상품으로 조성된다.

디애스턴 한남은 한남동 생활권을 기반으로 한 도심형 주거상품이다. 도심 주거지의 경우 외부 공기 상태와 계절 변화, 미세먼지 등 생활환경 요소에 따라 세대 내부의 공기질 관리 중요성이 높아지고 있다.

이에 단지는 세대 내 실내환경 관리 시스템인 ‘숨(SOOM) 시스템’을 반영했다. 숨 시스템은 공기 살균, 공기 순환, 미세먼지 차단, 산소 공급, 제습 및 탈취 등 실내 공기 환경과 관련된 기능을 종합적으로 고려한 시스템이다.

특히 바이러스와 세균 등 실내 유해요소 관리까지 고려한 구성을 통해 도심 주거공간에서 세대 내부 환경을 관리할 수 있도록 설계했다. 디애스턴 한남은 이를 통해 입지와 상품 구성뿐 아니라 실제 거주자가 생활 속에서 이용하는 실내환경까지 고려했다.

디애스턴 한남 관계자는 “도심 주거공간일수록 세대 내부에서 체감하는 쾌적성과 관리 편의가 중요하다”며 “숨 시스템을 통해 생활환경 관리 기능을 반영한 주거상품으로 공급하겠다”고 설명했다.