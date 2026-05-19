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"트럼프 정책 불확실성 탓 미국 성장률 0.8%p 깎였다"

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영국언론 분석…관세·반이민 정책 탓 소비·투자 위축
견조한 성장세 방증…트럼피즘 없을 때 연율 5% 성장 추산

트럼프 행정부의 관세 정책과 반이민 기조, 정책 불확실성 확대가 미국 경제 성장률을 약 0.8%포인트(p) 끌어내렸다는 분석이 나왔다.

영국 시사주간지 이코노미스트는 18일(현지시간) "도널드 트럼프가 미국 경제에 얼마나 큰 비용을 초래하고 있는가"라는 제목의 기사에서 이같이 분석했다.

미국 워싱턴DC 백악관에 성조기가 게양돼 있다. AP연합뉴스
미국 워싱턴DC 백악관에 성조기가 게양돼 있다. AP연합뉴스

이코노미스트는 관세 정책과 노동 공급 감소, 투자 위축 등 성장률을 끌어내린 요인을 합산하는 방식으로 '비용' 규모를 산출했다.

이코노미스트가 피터슨국제경제연구소와 브루킹스연구소, 노스웨스턴대 연구진 조사 등을 종합한 결과, 트럼프의 관세 정책은 가계 구매력과 기업 이익률을 압박해 지난해 미국 국내총생산(GDP) 성장률을 약 0.2%포인트 낮춘 것으로 분석됐다.

대규모 추방 정책과 국경 봉쇄로 지난해 순이민이 최소 50년 만에 처음으로 마이너스를 기록하면서 노동 공급 감소와 소비 둔화가 성장률을 0.2%포인트 끌어내린 요인으로 지목됐다.

정책 불확실성으로 인한 기업들의 투자 위축으로는 성장률이 0.4%포인트가량 하락했다고 이코노미스트는 분석했다.

즉, 관세(-0.2%포인트), 노동 공급 감소(-0.2%포인트), 투자 위축(-0.4%포인트)을 합치면 성장률 하락 효과는 총 0.8%포인트 수준이라는 것이다.

이코노미스트는 별도로 미국 경제가 원래 얼마나 더 성장할 수 있었는지를 계산하는 방식으로도 분석을 시도했다.

미국의 작년 연간 성장률은 2.1%로 집계됐지만, AI 투자 붐과 증시 상승, 감세 효과 등을 고려하면 성장률이 약 2.7% 수준까지 가능했을 것이라는 분석이다.

지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어의 광고판에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판하는 내용의 광고가 게재돼 있다. 로이터연합뉴스
지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어의 광고판에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판하는 내용의 광고가 게재돼 있다. 로이터연합뉴스

구체적으로, 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트 등 AI 클라우드 기업 4곳의 자본지출은 지난해 3천500억달러(한화 약 527조원)를 넘었고 올해는 약 7천억달러까지 늘어날 전망이다.

또 S&P500 지수는 트럼프 당선 이후 지난해 말까지 약 15% 상승했으며, 감세와 규제 완화 정책 역시 경제 성장 촉진 요인으로 평가됐다.

이코노미스트는 두 접근법 모두 트럼프 정책이 미국 성장률에 부담을 줬다는 점을 시사했다고 평가했다.

다만, 이코노미스트는 이번 분석으로 트럼프 정책으로 인한 비용 규모를 파악하는 동시에 미국 성장세가 얼마나 견조한지도 파악할 수 있었다고 강조했다.

이코노미스트는 "트럼프가 수많은 장애물을 던져놓았음에도 애틀랜타 연방준비은행의 실시간 전망에 따르면 미국 GDP는 이번 분기 연율 4% 성장 흐름을 보인다"며 "트럼프 정책 부담이 없었다면 최근 성장 흐름은 연율 기준 5%에 근접했을 수 있다"고 평가했다.

<연합>

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