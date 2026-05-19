제이에스티나, ‘2026 국가대표브랜드 대상’ 주얼리 부문 대상 수상

제이에스티나 김유미 대표와 이종민 심사위원장(국민대학교 미디어광고학부 교수)이 함께 기념사진을 찍고 있다. [사진 출처=제이에스티나(J.ESTINA)]

주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 지난 15일 서울 앰배서더 서울 풀만호텔에서 열린 ‘2026 국가대표브랜드 대상’ 시상식에서 주얼리 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

매경미디어그룹이 주최하고 산업통상부 등이 후원하는 ‘국가대표브랜드 대상’은 기술 경쟁력과 서비스 혁신성 등을 종합 평가해 대한민국을 대표하는 브랜드를 선정하는 인증제도다.

올해 주얼리 부문에 신규 선정된 제이에스티나는 소비자들의 라이프스타일을 반영한 브랜딩을 전개하고, 전략과 혁신으로 시장 경쟁력을 높였다는 점에서 평가를 받았다. 특히 전문성과 브랜딩 역량을 바탕으로 소비자들과 신뢰를 형성해 온 점이 이번 수상의 주요 요인으로 언급됐다.

시상식에 참석한 김명수 매경AX 대표는 “기술은 빠르게 따라잡힐 수 있지만 신뢰는 쉽게 복제되지 않는다”며 “품질과 원칙을 지키며 일상 속 신뢰를 구축한 브랜드가 진정한 주인공”이라고 축하를 건넸다.

제이에스티나 관계자는 “대한민국 주얼리를 대표하는 브랜드로서 뜻깊은 상을 받게 되어 영광스럽다”라며 “앞으로도 제이에스티나만의 가치를 바탕으로 소비자들에게 신뢰를 전하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 전했다.