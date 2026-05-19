한국산업기술문화재단, ‘K-TECH 콘텐츠 공모전’ 실시

한국산업기술문화재단은 산업기술을 국민 눈높이에 맞는 콘텐츠로 쉽게 풀어낼 전 국민 대상 참여형 공모전 ‘K-TECH 콘텐츠 공모전’을 추진한다.

이번 공모전은 ‘기술이 콘텐츠가 되는 순간’을 부제로, 대한민국 산업기술의 현재와 미래를 창의적인 콘텐츠로 표현할 수 있는 개인 또는 팀을 모집하는 사업이다. 산업기술을 어렵고 딱딱한 정보가 아닌, 대중이 공감하고 즐길 수 있는 콘텐츠로 확산하는 데 중점을 두고 있다.

참가자는 산업기술 및 관련 주제를 바탕으로 장르 제한 없이 다양한 형태의 콘텐츠를 제작할 수 있다. 산업기술의 느낌이나 메시지가 담겨 있다면 표현 방식에는 제한이 없으며, 산업기술을 쉽게 풀어낸 창의적인 콘텐츠를 폭넓게 모집한다.

선정된 참가자에게는 콘텐츠 제작지원금이 지급되며, 제작지원금은 시리즈형 기준 최대 600만 원까지 지원된다. 이와 함께 콘텐츠 제작 과정에서 필요한 교육 및 멘토링도 함께 지원할 예정이다.

특히 이번 공모전은 기존의 기술 홍보 방식에서 벗어나, 크리에이터 각자의 시선과 형식으로 산업기술을 해석하고 전달할 수 있도록 기획됐다. 이를 통해 산업기술에 대한 대중의 관심과 이해도를 높이고, 기술과 콘텐츠가 결합된 새로운 소통 방식을 확산하는 계기가 될 것으로 보인다.

한국산업기술문화재단 관계자는 “이번 공모전은 산업기술을 보다 쉽고 친근하게 알릴 수 있는 창의적인 콘텐츠를 발굴하기 위한 사업”이라며 “기술을 자신만의 방식으로 해석하고 표현할 크리에이터들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

참가 신청은 2026년 5월 19일부터 6월 15일까지 진행되며, K-TECH 콘텐츠 공모전 신청 페이지를 통해 접수할 수 있다.