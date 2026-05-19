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이리안, '김숙 돈 떼먹고 명품 가방 샀다?' "절대 아냐, 억울해"

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이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com
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코미디언 이리안이 자신을 둘러싼 가짜뉴스에 대해 해명했다. 유튜브 채널 &#39;김숙티비kimsookTV&#39; 영상 캡처
코미디언 이리안이 자신을 둘러싼 가짜뉴스에 대해 해명했다. 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV' 영상 캡처

코미디언 이리안(개명 전 이장숙)이 자신이 김숙에게 빌린 돈을 갚지 않고 사치품을 구매했다는 가짜 뉴스에 대해 해명했다. 

 

지난 18일 유튜브 채널 ‘김숙티비kimsookTV’에는 ‘32년 만에 만나는 거 실화임…? KBS 12기 동기 모임’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 

32년 만에 모인 KBS 동기들. 유튜브 채널 &#39;김숙티비kimsookTV&#39; 영상 캡처
32년 만에 모인 KBS 동기들. 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV' 영상 캡처

김숙은 국밥집에서 KBS 12기 동기인 공기탁, 홍석천, 이리안과 32년 만에 만났다. 이들은 퇴사 비화부터 세월이 흘러 ‘이제는 말할 수 있는 이야기들’을 풀어놓으며 화기애애한 시간을 보냈다. 

 

또 이들은 ‘KBS 대학 개그제’ 당시를 회상하며 당시의 사진과 장기자랑을 하며 추억에 잠겼다. 그러던 중 김숙은 이리안에게 “이 언니 이름 뭐지? 계속 바뀐다”고 물었고 이리안은 “진짜 지금 이름은 이리안이다. 이리안으로 개명도 했다. 그걸로 가수 활동도 하고 있다”고 밝혔다.

김숙이 괜히 숙연하게 되는 사건. 유튜브 채널 &#39;김숙티비kimsookTV&#39; 영상 캡처
김숙이 괜히 숙연하게 되는 사건. 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV' 영상 캡처

다양한 이야기를 나누던 중, 김숙은 이리안에게 “나 사실 장숙이 언니한테 미안한 일이 있다”며 입을 열었다. 

 

김숙은 “괜히 이 언니가 오해를 받았다”고 말했고 공기탁은 “명품 가방 그게 뭐냐”고 물었다. 

 

사건의 시작은 김숙이 “동기에게 돈을 빌려줬다가 아직까지 받지 못했다. 나중에 보니까 돈은 안 갚고 중고 명품 가방을 들고 다니더라”고 말한 것이다. 

&#39;비보티비&#39;에서 돈을 갚지 않고 명품백을 산 동기에 대해 이야기 한 김숙. 유튜브 채널 &#39;김숙티비kimsookTV&#39; 영상 캡처
'비보티비'에서 돈을 갚지 않고 명품백을 산 동기에 대해 이야기 한 김숙. 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV' 영상 캡처

앞서, 김숙은 ‘비보티비’에 출연해 생활고를 겪는 친구에게 50만원을 빌려줬다가 친구가 당시 유행하던 명품 가방을 사 왔다는 사실을 털어놓기도 했다.

 

이리안은 “해당 ‘명품백’ 관련으로 수많은 기사가 쏟아져 나왔는데, 갑자기 사람들이 내 인스타, 유튜브에 와서 다짜고짜 욕을 했다”고 밝혔다. 이리안의 각종 사회관계망서비스(SNS) 댓글창에는 ‘빨리 돈 갚으라’며 ‘네가 김숙 돈 떼먹었지?’, ‘이 나쁜 X, 중고 명품 사가지고!’ 등의 댓글이 달렸다고 말했다.

 

당시 상황을 이해하지 못했던 이리안은 왜 그러나 봤더니 가짜 뉴스 유튜버가 그런 기사 내용을 막 읽다가 ‘명품백 동기’를 이리안(이장숙)으로 지목한 것이다. 

&#39;김숙 돈 떼먹은 동기&#39;로 사이버렉카에게 지목된 이리안. 유튜브 채널 &#39;김숙티비kimsookTV&#39; 영상 캡처
'김숙 돈 떼먹은 동기'로 사이버렉카에게 지목된 이리안. 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV' 영상 캡처

이리안은 “근데 그게 한 개가 아니었다”며 “내가 처음에는 숙이한테 얘기 안 하고 혼자 가서 댓글을 썼다. ‘죄송하지만 저 아닙니다. 사실 아니니까 영상 내려주십시오’ 이랬는데, 콧방귀도 안 끼고 내 글만 싹 삭제했다”고 밝혔다. 

 

결국 이리안에게 연락을 받은 김숙은 ‘김숙티비’ 계정으로 해당 유튜브 게시물에 “제가 김숙입니다. 저는 이렇게 얘기한 적이 없고, 다른 사람이 지금 피해를 보고 있으니까 영상 내려주세요”라고 썼지만 소용이 없었다고 말했다. 

 

두 사람은 SNS에 같이 찍은 사진이나 대화를 나눈 내용 등을 올렸으나 안 믿는 사람들은 여전히 안 믿고 있다고 말하며 한숨을 내쉬었다.

이정문 기자

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