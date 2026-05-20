96년생: 자신 없는 일은 애초에 손되지 마라. 84년생: 불행은 연이어 오니 기선을 제압해라. 72년생: 자동차매매 휴대폰점 소개업은 광고에 성과가 있다. 60년생: 집안분위기가 무거울 때이다. 48년생: 기밀사항을 함부로 발설하지 마라. 36년생: 달빛이 유난히 밝고 영롱하구나.

97년생: 일이 공교롭게도 겹쳐 일어난다. 85년생: 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 73년생: 뒷일을 대비하는 게 좋다. 61년생: 대기만성격으로 훗날에 성공하는 기운이다. 49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동말라. 37년생: 자애로운 마음으로 감싸주라.

98년생: 가족에 사소한 문제로 다투지 말자. 86년생: 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라. 74년생: 불운했던 과거는 빨리 잊자. 62년생: 업무에 차질이 우려된다. 50년생: 노하우를 더하면 성공이 높아진다. 38년생: 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

99년생: 하는일에 적은 변화가 있는 운이다. 87년생: 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 75년생: 부동산업 건설업.금유업은 광고에 성과가 있다. 63년생: 대인관계에 있어서 매너를 중시하자. 51년생: 한 알의 밀알이 되자. 39년생: 미련은 가슴속에서 지워버려라.

00년생: 투자는 후회가 따르니 참을 수 있는 만큼 참아라. 88년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 76년생: 인간관계에 가슴에 멍이 든다. 64년생: 주변에 동조하는 사람이 없다. 52년생: 자신의 마음부터 먼저 일하라. 40년생: 바쁘게 움직이지 않는 것이 좋다. 28년생: 유통업자는 거래 물량이 증대된다.

01년생: 타인 일보다는 자신을 위한 것을 생각하라. 89년생: 다른 곳으로 움직이려니 힘들다. 77년생: 남의 쉴 때 열심히 하는 것이 중요하다. 65년생: 오늘은 신속하고 민첩하게 일을 처리하자. 53년생: 시작은 항상 어려움이 따른다. 41년생: 지나가는 말이라도 흘려듣지 말자. 29년생: 동남방에 좋은 의원이 있다.

02년생: 일에 철저하게 분석하지 않으면 안된다. 90년생: 금전관계의 압력이 온다. 78년생: 엉겁결에 일을 추진하면 실수한다. 66년생: 오락실 복권업 영화관 광고는 성과가 있다. 54년생: 원칙이 결여된 시행은 무의미하다. 42년생: 건강식품을 구입을 조심하자. 30년생: 하는일에 적은 변화가 있는 운이다

03년생: 사람들 속에서 자신의 본모습으로 보여라. 91년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 79년생: 부족한 듯 모자란 것이 훨씬 이롭다. 67년생: 부부간에 감정 상하기 쉽다. 55년생: 금전문제에 고심이 온다. 43년생: 자식 덕택으로 예방될 수 있다. 31년생: 대체적으로 소일로 기운이 상승한다.

04년생: 긴장이 풀려 정신적으로 붕괴 상태가 올 수 있다. 92년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 80년생: 상호보완적인 관계를 찾자. 68년생: 눈높이에 알맞게 맞추자. 56년생: 서둘러 방지책을 마련해야 한다. 44년생: 자식도 머리가 크면 간섭은 하지 마라. 32년생: 물건 구입이 잘못되어 손실이 온다.

05년생: 하는 일을 실수가 있어도 결과는 좋다. 93년생: 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 괜한 질투다. 69년생: 전기전자 통신업 보석상은 광고에 성과가 있다. 57년생: 통신에 즐거움이 있다. 45년생: 예방할 수 있는 길을 모색하라. 33년생: 적당한 운동과 휴식이 필요하다.

06년생: 일에 긴장감은 정신건강에 좋다. 94년생: 손해본다고 속상해하지 마라. 82년생: 동등한 관계를 유지하라. 70년생: 항상 쉬운 방법만을 찾지 말라. 58년생: 화를 내면 일을 크게 그르친다. 46년생: 속내를 보이지 않아야 안전하다. 34년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.

95년생: 이성과의 관계에 갈등이 생기는 운이다. 83년생: 괜스레 많은 유혹들이 다가온다. 71년생: 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다. 59년생: 자기가 자신을 믿고 처리하라. 47년생: 불필요한 아집이 금불이다. 35년생: 현재 일은 미루지 말고 실행하라.

백운철학원