현대모비스, 美 실리콘밸리서 AI 영토 확장

‘모빌리티 데이’ 400여명 참석

로보틱스·피지컬 AI 전략 공유

글로벌 파트너 발굴·협업 확대

현대모비스가 미국 실리콘밸리에서 로보틱스와 피지컬 AI(인공지능) 분야의 글로벌 파트너 발굴과 협업 확대에 나섰다.



현대모비스는 지난 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 인근 서니베일에서 ‘제5회 모비스 모빌리티 데이’를 개최했다고 19일 밝혔다. 모비스 모빌리티 데이는 현지 스타트업과 완성차·투자업계 관계자를 초청해 중장기 사업 전략을 공유하고 협업과 투자 기회를 모색하는 현대모비스의 오픈이노베이션 행사다.

현대모비스가 미국 실리콘밸리에서 로보틱스와 피지컬AI를 주제로 중장기 전략을 공유하고 신기술 투자와 협력 기회를 모색하는 '제5회 모비스 모빌리티 데이'를 개최했다. 현대모비스 제공

올해 행사는 로보틱스와 피지컬 AI를 주제로 열렸다. 현대모비스는 로보틱스 분야 투자와 연구개발 전략을 공유하고, 북미연구소 임직원이 자율주행과 소프트웨어 중심 차량(SDV), 전동화 분야의 성과를 소개했다.



특히 현대차그룹 메타플랜트 가동과 함께 북미 지역의 수주 성과가 이어지면서 현지 완성차 관계자들과 협력 논의도 진행한 것으로 알려졌다.



이번 행사에는 모빌리티 업계 관계자뿐 아니라 신사업 분야 기업인과 개발자가 대거 참석하며 높은 관심을 보였다고 현대모비스는 전했다. 참석 인원은 400여명으로 지난해의 두 배 이상이자 역대 최대 규모다. 현대모비스는 “지난 5년간 실리콘밸리를 중심으로 이어온 투자와 기술 교류 성과가 축적되며 현지 시장의 관심과 신뢰가 한층 높아졌기 때문”이라고 설명했다.



현대모비스는 올해 하반기 아시아 지역에서도 모비스 모빌리티 데이를 추가 개최할 예정이다. 북미와 유럽 중심으로 추진한 오픈이노베이션을 확대해 아시아에서도 로보틱스와 차량용 반도체 등 신사업 분야의 글로벌 유망 기업을 발굴해 협업을 모색한다는 방침이다.



현대모비스 관계자는 “이번 행사로 실리콘밸리 지역에서도 로보틱스와 AI 분야가 큰 화두임이 증명됐다”며 “현대모비스는 그동안 모빌리티 부문에서 추진해온 오픈이노베이션을 신사업 분야로 확대해 선제적으로 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.