“서울 임대주택 청년층이 결혼 확률 더 높다”

공공임대 30세 이하 청년층

자가 거주자보다 169% 높아



내집 마련 땐 대출 부담 커

되레 결혼·출산 등 걸림돌

서울에서 임대주택에 사는 청년이 집을 가진 또래보다 결혼할 가능성이 더 높다는 연구 결과가 나왔다. 집값이 치솟으면서 대출 부담이 커진 가운데 무리하게 집을 소유하는 것보다는 안정적으로 거주할 수 있는 환경을 갖추는 게 결혼과 출산을 위한 안정에 도움이 된다는 해석이 나온다.

19일 국토연구원이 공개한 ‘인구구조 전환에 따른 부동산시장 영향과 향후 과제’ 보고서에 따르면 공공·민간임대에 거주하는 청년층이 결혼할 가능성은 자가 거주자보다 높게 나타났다. 박진백 부동산시장정책연구센터 부연구위원 연구팀은 서울시 주거실태조사 미시자료를 활용해 주택 점유 형태가 결혼과 출산에 미치는 영향을 분석했다.

분석 결과 공공임대와 민간임대 모두 결혼 확률을 높이는 효과가 있었다. 공공임대에 거주할 경우 결혼 확률은 30세 이하에서 169.2% 증가해 가장 효과가 크게 나타났다. 35세 이하는 57.3%, 40세 이하는 40.3%였다. 민간임대 거주 시 결혼 확률은 16.4% 증가했다. 40세 이하 18.6%, 40세 초과는 17.1%였다. 임대주택에서 차근차근 자금을 모은 사람들의 결혼 확률이 더 높게 나타난 것이다.

반면 서울 자가 청년의 경우 임대 거주 청년보다 결혼 확률이 19.2% 낮게 나타났다. 35세 이하에선 26.2%, 40세 이하 23.9%, 40세 초과 18.1% 감소했다. 박 부연구위원은 “서울처럼 집값이 높은 지역에서 과도한 대출로 집을 살 경우 결혼과 출산에 부담이 될 수 있다”며 “청년층 대상 공공임대 확대와 중형 평형 공급이 필요하다”고 말했다.

주거 형태가 출산에 미치는 영향은 통계적으로 확인되지 않았다. 다만 임대를 공공임대와 민간임대로 구분하면 상반된 결과가 나왔다. 공공임대는 출산 결정에 긍정적으로, 민간임대는 부정적으로 작용하는 것으로 분석됐다. 공공임대 거주 가구는 자가 대비 모든 출산 구간(1∼3자녀 이상)에서 출산 가능성이 유의하게 높았으며, 다자녀일수록 효과가 확대됐다.