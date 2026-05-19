현금부자 몰린 서울 청약시장… 고분양가 논란에도 흥행

노량진 ‘라클라체 자이드파인’

현금 20억 필요… 사실상 완판

분상제 아파트 로또청약 광풍

서울 청약시장의 열기가 여전하다. 과거처럼 ‘로또 청약’뿐 아니라 시세 수준의 고분양가 단지에도 수요가 몰리면서다. 한편에선 대출 규제로 계약을 포기하는 사례까지 잇따르지만, 자금력을 갖춘 ‘현금 부자’들은 서울 신축 공급 부족을 노리고 대거 유입되면서 청약 시장이 이들을 중심으로 재편되고 있다는 분석이 나온다.

19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 동작구 노량진6구역 재개발 단지 ‘라클라체 자이드파인’은 26일 전용면적 59B㎡와 84A㎡ 각 1가구에 대한 무순위 청약을 진행한다. 84A㎡ 분양가는 25억8510만원에 달한다. 계약금 비율이 10%인 점을 고려하면 당첨 직후에만 약 2억6000만원이 필요하다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스1

계약금을 처리하더라도 잔금 마련 부담은 크다. 정부의 가계대출 규제에 따라 25억원을 초과하는 고가주택은 주택담보대출 한도가 최대 2억원으로 제한된다. 분양가의 대부분을 현금으로 조달해야 하는 것이다. 계약금 2억6000만원을 낸 이후에도 중도금과 잔금, 취득세 등 총 20억원 이상 필요하다는 의미다.

자금 조달 부담으로 인한 미계약은 이어지는 상황이다. 서울 강서구 방화동 ‘래미안 엘라비네’도 27일 일반분양 잔여 물량 33가구에 대한 무순위 2차 청약을 진행한다. 전용면적 84㎡ 분양가는 17억1200만∼18억3000만원 수준이다. 계약금만 1억7000만∼1억8000만원에 달하는 데다 중도금·잔금 대출에도 제한이 있다. 서울에서는 토지거래허가구역 규제와 대출 제한이 겹치면서 전세를 끼고 잔금을 마련하는 이른바 ‘갭투자’도 사실상 불가능하다.

높은 진입 장벽에도 청약 열기가 꺾이지 않는 건 시세차익 기대감 때문이다. 지난 16일 진행된 서울 서대문구 남가좌동 ‘DMC 가재울 아이파크’ 전용 59㎡ 생애최초 특별공급 계약취소분 1가구 모집에는 1만9674건의 청약 신청이 접수됐다. 분양가는 2023년 최초 공급 당시와 같은 8억5690만원으로 책정됐다.

국토교통부 실거래가 시스템에 따르면 해당 단지 인근에 있는 ‘DMC금호리첸시아’ 같은 전용면적이 지난달 12억5000만원에 거래됐다. 당첨만 돼도 약 4억원의 시세차익을 기대할 수 있다는 계산이 나온다.

서울 용산구 이촌동 ‘이촌 르엘’ 역시 고가 청약 단지 사례로 꼽힌다. 이 단지는 분양가상한제가 적용됐음에도 3.3㎡당 평균 분양가가 7229만원으로 책정됐다. 전용 122㎡ 분양가는 32억3600만원에 달해 25억원 초과 고가주택 규제 대상에 포함된다.

전문가들은 다주택자 양도소득세 중과 재개 이후 매물이 줄어든 데다 전셋값 상승과 공급 부족 우려까지 겹치면서 청약의 인기가 이어지고 있다고 분석한다. 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “서울은 무주택자 비중이 여전히 높은 데다 청약을 통해 미래 시점의 분양가를 미리 확보할 수 있다는 인식이 강하다”며 “서울 분양 물량만으로는 대기 수요를 해소하기 어려워 청약 경쟁은 앞으로도 이어질 가능성이 크다”고 말했다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “예전에는 청약을 ‘로또 청약’으로 인식했다면 지금은 시세와 큰 차이가 없는 고분양가 단지에도 수요가 몰리고 있다”며 “그만큼 서울 신축 아파트 선호도가 높고 앞으로 공급이 더 부족해질 것이라는 불안감이 커졌다는 의미”라고 말했다.