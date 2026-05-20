[이코노 브리핑] 삼성證, 금융사 첫 유튜브 구독자 300만 외

삼성證, 금융사 첫 유튜브 구독자 300만

삼성증권은 공식 유튜브 채널 구독자가 지난 12일 기준 300만명을 돌파했다고 19일 밝혔다. 국내 금융사가 운영하는 유튜브 채널에서 구독자 300만명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 삼성증권 유튜브 채널은 금융정보부터 금융과 예능·트렌드 콘텐츠를 결합한 새로운 포맷으로 성장해 왔다. 매주 평균 조회 수는 132만5000회가 넘으며, 연간 약 1500편의 영상을 제작·업로드하고 있다. 특히 다양한 AI(인공지능) 기술을 활용해 콘텐츠 제작 효율성과 완성도를 끌어올렸다.

국민카드, 자립준비청년 금융지원 활동

KB국민카드가 서울시 자립지원전담기관과 손잡고 청년 대상 금융지원 활동을 펼친다고 19일 밝혔다. KB국민카드는 자립준비청년들이 안정적인 금융생활 기반을 마련할 수 있도록 ‘KCB 종합신용관리플러스 이용권’ 1000매를 제공한다. 제공된 이용권에는 신용점수 조회, 변동 알림, 신용관리 가이드 등 종합적인 서비스가 포함돼 있다.

카뱅, 250만원 한도 ‘생계비통장’ 출시

카카오뱅크가 재산이 압류되더라도 최소 생계비 250만원을 보호하는 ‘전국민 생계비통장’을 출시했다. 이 통장은 압류 방지 기능을 통해 금융 취약계층의 기초생활을 보장하는 정책형 상품이다. 14세 이상이면 가입 가능하다. 전체 금융기관 중 1곳에서만 개설해야 하며, 월 250만원 입금 한도 내에서 자유롭게 입출금할 수 있다.