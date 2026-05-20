은행도 ‘리틀개미’ 투자 열풍… 올 미성년 ETF 매매 5.5배↑ [경제 레이더]

수수료는 증권사보다 다소 비싸

역대 최대 증시 호황에 상장지수펀드(ETF) 투자 열풍이 불면서 은행에서도 미성년자의 ETF 투자가 급증한 것으로 나타났다.



19일 금융권에 따르면 국내 5대 은행(KB금융·신한·하나·NH농협)의 미성년 ETF 판매액은 올해 1∼4월 1660억5300만원으로 전년 동기 대비 5.5배가량 증가했다. 지난해 10월 코스피가 4000선을 돌파한 이후 은행 예금 대신 ETF로 자금이 쏠려온 데다, 어릴 때부터 ETF에 장기 투자하려는 청소년 당사자 및 부모들의 수요가 커졌기 때문으로 분석된다. 5대 은행의 지난 달 ETF 판매액(7조5736억원)은 1년 전보다 12배 이상 불어났다.



연령별로 보면 11∼19세 ETF 판매액은 올해 1∼4월 1148억7200만원으로 전년 동기 대비 6.2배 증가했고, 10대 이하의 경우 1년 전 114억1600만원에서 올해 511억8200만원으로 4.5배 늘었다. 10대 이하는 부모가 법정대리인으로 가입하는 것으로, 자녀에게 예금금리 이상의 수익과 함께 목돈을 마련해 주기 위한 의지가 크다고 해석된다. 2000만원까지는 현금 증여 시 세금을 내지 않아도 돼 증여 후 ETF 투자를 선택하기도 한다.



업계 관계자들은 코스피가 8000까지 올라가면서 용돈을 주식·ETF에 투자하려는 중고등학생들이 크게 늘었다고 전했다. 금융권 관계자는 “ETF에 대한 대중적 관심이 크게 늘면서 증권사를 이용하지 않았던 고객들도 은행 창구를 찾아 문의하는 일이 많아졌다”고 말했다. 다른 금융권 관계자는 “은행 ETF 투자는 적합한 상품 권유, 수익률 관리, 시황 안내, 목표 설정형 ETF 같은 상품 구조 등에서 이점이 있다”고 했다.



다만 증권사 상품인 ETF는 은행에서 거래할 경우 신탁 형태로만 가능하다. 직접 주문하는 증권사와 달리 은행 ETF는 주문 대행 개념이고, 상담·관리 등에 따른 보수가 더해지기 때문에 증권사(0.015∼0.1%)와 은행(0.5∼1.0%)의 수수료 차이가 뚜렷하다. 투자 기간이 길어지고 원금이 커질수록 수수료 부담이 커지는 구조다.