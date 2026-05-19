‘K-씨푸드’ 한자리에… 입력 : 2026-05-19 21:00 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개막한 국내 수산식품 산업 전문 전시회인 ‘코리아씨푸드쇼 2026’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수산회가 주최·주관하는 이번 행사는 ‘K-씨푸드 세계 축제: 경계를 넘어, 지속가능한 미래로’를 주제로 개최된다. 해양수산부와 수협중앙회, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국수산무역협회 등이 공동 후원한다. /2026.05.19 이제원 선임기자 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개막한 국내 수산식품 산업 전문 전시회인 ‘코리아씨푸드쇼 2026’을 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수산회가 주최·주관하고 한국농수산식품유통공사(aT), 한국수산무역협회 등이 공동 후원하는 이번 행사는 ‘K-씨푸드 세계 축제: 경계를 넘어, 지속가능한 미래로’를 주제로 21일까지 열린다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 강수지, 10년치 약 다 버렸다… "다 먹었다간 사람 죽겠다 싶어" 박미선 "가족은 같이 밥을 먹고 동네를 산책하는 것… 더 대단해야 하나?"