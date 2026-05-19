전은수 민주당 충남 아산을 후보 “24시간 소아응급진료센터 구축 최우선 현안” [6·3 지방선거]

재보선 후보자에게 듣는다



“지역 연고 없어 이해관계도 없어

靑서 배운 국정운영 노하우 활용

아산 시민 팍팍한 삶 해결할 것

강훈식 실장 겸손한 자세 당부”

아이들을 가르치던 교사, 시민의 권리를 변호하던 변호사, ‘이재명 대통령의 입’으로 일했던 청와대 대변인을 거쳐 국회 입성을 노리는 더불어민주당 전은수 충남 아산을 국회의원 보궐선거 후보. 아산을은 삼성디스플레이·현대자동차 등 대기업 근로자와 젊은층 유권자가 많은 지역으로, 민주당 지지세가 비교적 강한 곳으로 꼽힌다. 민주당은 강훈식 대통령 비서실장이 내리 3선을 했던 아산을에 전 후보를 전략공천했다.

6·3 재보궐선거에서 충남 아산을 더불어민주당 전은수 후보가 19일 출마 이유를 밝히고 있다. 전은수 후보 선거캠프 제공

전 후보는 19일 세계일보와 서면 인터뷰에서 아산을 출마 결심 이유에 대해 “이재명정부의 성공을 위해 아산을 확실히 도약시켜 달라는 당의 간곡하고 엄중한 요청이 있었다”고 강조했다. 아산에 연고가 없다는 지적에는 “연고가 얕다는 것은 반대로 얽혀 있는 이해관계나 정치적 부채가 전혀 없다는 뜻”이라고 목소리를 높였다. 강 비서실장은 전 후보에게 “겸손한 자세로 시민들의 지혜를 구하라”고 당부했다고 한다.



―아산을 출마 이유는.



“이재명정부의 성공을 위해 아산을 확실히 도약시켜 달라는 당의 간곡하고 엄중한 요청이 있었다. 이번 보궐선거는 강훈식 전 의원의 대통령 비서실장 임명으로 치러지는 만큼, 단 하루도 행정 공백이 길어져서는 안 된다는 절박함이 컸다. 당에서는 국정 운영의 흐름을 이해하고 곧바로 예산을 끌어올 수 있는 실력 있는 인물이 절실했고, 제가 그 부름을 받게 됐다.”



―부담도 됐을 텐데.



“강 실장이 아산 발전을 위해 이뤄 놓은 훌륭한 성과들을 계승하면서, 그 이상의 도약을 만들어내야 한다는 무거운 책임감을 느낀다. 하지만 부담감에 머물지 않고, 그 탄탄한 기반 위에 저만의 새로운 성장 동력을 달아 아산을 확고한 ‘충청 경제수도’로 완성하겠다는 의지가 더 크다. 강 실장이 겸손한 자세로 시민들의 지혜를 구하라고 당부한 만큼, 가장 낮은 곳에서부터 소통하며 아산의 자부심을 키워나가겠다.”



―아산에 연고가 없는데.



“낡은 연고주의는 지역의 기득권을 지킬 순 있어도 아산의 더 큰 미래를 열 수는 없다. 연고가 얕다는 것은 반대로 얽혀 있는 이해관계나 정치적 부채가 전혀 없어, 오직 시민만을 바라보고 눈치 보지 않고 일할 수 있다는 뜻이기도 하다. 과거의 인연보다 중요한 것은 당장 내일 아산에 필요한 예산을 가져올 ‘실력’ 아닌가.”

6·3 재보궐선거에서 충남 아산을 더불어민주당 전은수 후보가 19일 출마 이유를 밝히고 있다. 전은수 후보 선거캠프 제공

―청와대 출신에 대한 기대와 우려에는.



“기대하는 부분은 아마 국정 최전선에서 다져진 정책 추진력과 예산 확보일 것이다. 반면 ‘현장과 동떨어진 정치를 하지 않을까’ 하는 우려도 있을 텐데, 제 삶의 뿌리는 늘 평범한 이웃들의 현장에 있었다. 교단에서 아이들과 함께하고 법정에서 시민의 권리를 지켰던 경험은 제 정치의 나침반이다. 청와대에서 배운 국정 운영의 노하우를 오직 아산 시민의 팍팍한 삶을 해결하는 도구로만 철저히 사용하겠다.”



―가장 먼저 해결하고 싶은 지역 현안은.



“아산의 미래인 아이들의 생명과 건강을 지키기 위한 ‘24시간 365일 소아응급진료센터’ 구축이다. 밤새 아이가 아플 때 발을 동동 굴러야 하는 부모님들의 애타는 마음을 가장 먼저 보듬고 싶다. 다행히 지난 어린이날 민주당에서도 이번 선거의 핵심 공약으로 ‘소아의료 24시간 지역 책임체계 구축’을 발표했다. 이는 곧 정책 실현을 위한 당 차원의 강력한 의지와 전폭적인 예산 지원이 이미 준비돼 있다는 뜻이다.”