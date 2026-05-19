안동서 만난 한일 정상…“에너지·공급망 협력 확대”

李대통령·다카이치 정상회담



중동위기 원유 비축 정보 공유

석유·LNG 스와프 등 추진도

李 “싸울 필요 없는 한반도 구축”

다카이치 “한·미·일 북핵 공조”



4개월 만에 서로 고향서 만나

“양국 셔틀외교 진면목 보여줘”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 19일 경북 안동에서 열린 정상회담에서 중동 전쟁 장기화로 인한 에너지 시장 불안과 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 양국 협력을 확대하기로 했다. 양 정상은 원유·액화천연가스(LNG) 수급과 비축, 핵심광물 공급망 안정 등 경제안보 분야의 공조를 강화하고, 한반도 정세와 중동 지역 안정 등 역내·글로벌 현안에 대해서도 긴밀히 소통하기로 뜻을 모았다.

이 대통령은 이날 안동의 한 호텔에서 다카이치 총리를 직접 영접한 뒤 소인수회담과 확대회담 등을 잇달아 진행했다. 지난해 10월 다카이치 총리가 취임한 이후 두 정상 간 회담은 이번이 세 번째다. 이 대통령은 회담 후 공동언론발표에서 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다”며 “중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 함께했다”고 밝혔다.

안동서 만난 한·일 정상 이재명 대통령이 19일 한·일 정상회담장이 마련된 경북 안동 한 호텔 정문에서 다카이치 사나에 일본 총리를 영접하며 환하게 웃고 있다. 이날 다카이치 총리가 이 대통령의 고향인 안동을 찾으면서 지난 1월 이 대통령의 일본 나라현 방문에 이어 양국 정상의 상호 고향 방문이 성사됐다. 청와대 제공

양국은 지난 3월 체결한 ‘한·일 공급망 파트너십’의 성과를 평가하고 공급망 협력을 더욱 확대하기로 했다. 이 대통령은 “지난 3월 체결된 ‘LNG 수급 협력 협약서’를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하고, 원유 수급 및 비축과 관련한 정보 공유와 소통 채널도 심화해 나가기로 했다”고 설명했다. 다카이치 총리는 원유·석유제품 및 LNG 상호 융통과 스와프 거래를 포함한 에너지 안보 강화 협력을 시작하기로 이 대통령과 뜻을 같이했다고 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이와 관련해 산업통상부와 일본 경제산업성이 이번 정상회담을 계기로 원유·석유제품의 스와프 및 상호 공급과 관련한 민관 대화를 장려하기로 했다고 설명했다.

한반도 평화와 북한 문제에 대한 언급도 나왔다. 이 대통령은 “한반도 정세에 대해 심도 있는 의견을 나눴고, 저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 말했다. 다카이치 총리는 “북한 문제와 관련해 핵 미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 이 대통령과 논의했다”며 한·일, 한·미·일이 긴밀히 연계해 북핵 문제 등에 대응해 나갈 것을 재확인했다고 말했다.

이 대통령은 이번 회담에 대해 “불과 4개월 만에 다카이치 총리와 제가 서로의 고향을 방문하게 됐다”며 “한·일 간 셔틀외교의 진면목을 보여준 것”이라고 평가했다. 이어 “양국 정상이 형식에 구애받지 않고 언제든 필요할 때 만나 소통하는 셔틀외교가 완전히 정착했음을 의미한다”고 강조했다. 양 정상은 과거사 문제와 관련해서도 조세이 탄광 유해 DNA 감정 등 인도주의적 사안부터 협력해 나가기로 했다.