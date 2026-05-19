[전문] 李대통령 한일정상회담 공동언론발표문

이재명 대통령은 19일 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 105분간 정상회담을 하고 양국 협력 방안을 논의했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 정상회담장인 경북 안동 한 호텔에서 만나 인사를 나누고 있다. 청와대 제공

이날 회담은 33분간의 소인수 회담과 72분간의 확대회담 순서로 진행됐으며, 한일 정상은 회담에서의 논의 내용을 담은 공동언론발표문을 발표했다.



다음은 이 대통령의 공동언론발표문 전문.

『다카이치 총리님과 일본 대표단의 한국 방문을 우리 대한민국 국민들과 함께 진심으로 환영합니다.



지난 1월 제가 총리님의 고향인 나라를 방문한 지 4개월 만에, 이번에는 총리님께서 저의 고향인 이곳 안동을 찾아주셨습니다.



한일 양국 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고, 세계적으로도 유례를 찾기 어렵다고 합니다.



이렇게 뜻깊고 역사적인 교류가 불과 4개월 만에 이루어졌다는 점은 한일 양국이 공유하는 우정과 유대가 그만큼 두텁고 또 단단하다는 것을 보여줍니다.



그간 서울과 도쿄에 국한됐던 셔틀외교의 무대가 부산, 경주, 나라, 안동 등 여러 지방 도시로 확대된 것도 매우 뜻깊게 생각합니다.



한일 간 연간 인적교류가 1천300만 명에 달하고, 양국의 청년 세대들은 지방 도시의 숨은 매력을 찾아 활발히 상호 방문하고 있습니다.



이제 한일관계는 수도를 넘어 지역 구석구석으로 확장되며 새로운 지평을 맞이하고 있습니다.



오늘 회담에서 저와 다카이치 총리님은 그간의 셔틀외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 급변하는 국제정세에 공동 대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의하였습니다.



특히, 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하였습니다.



나아가 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되어야 한다는 점에도 뜻을 함께하였습니다.



이러한 공감대를 바탕으로 우리 양국은 지난 3월 체결된 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하고 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 하였습니다.



다카이치 총리께서는 한일 양국이 긴밀히 공조하여 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화해 나갈 것을 제안해 주셨습니다.



저는 공감을 표하고, 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



아울러 우리 양국은 핵심 에너지원인 LNG 및 원유 분야의 협력도 한층 강화하기로 하였습니다.



지난 3월 체결된 'LNG(액화천연가스) 수급 협력 협약서'를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하는 한편 원유 수급 및 비축과 관련한 정보공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 하였습니다.



국제정세가 급변하는 가운데, 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인하였습니다.



이러한 맥락에서, 최근 한일 안보정책협의회가 최초로 차관급으로 격상되어 개최된 것을 매우 의미 있는 진전으로 평가하였습니다.



아울러 저는 동북아 지역이 경제·안보 등 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계되어있는 만큼, 역내의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한·중·일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조하였습니다.



양국은 한반도 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 나누었습니다.



저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도'를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했습니다.



다음으로, 우리 양국은 지난 1월 정상회담에서 논의한 다양한 분야의 실질 협력 방안들이 각급에서의 활발한 소통을 통해 진전되고 있는 점을 평가하고, 미래지향적 협력을 더욱 확대해 나가기로 하였습니다.



저는 우리 양국이 AI(인공지능) 분야에서 가진 각자의 강점을 바탕으로 호혜적이고 전략적인 협력 기반을 강화한다면, 양국의 기업과 국민들이 '글로벌 AI 기본사회'를 선도하는 주역이 될 것이라는 점을 말씀드렸습니다.



아울러 우주 탐사, 바이오 등 양국 간 첨단기술 분야에서의 협력도 심도 있게 논의했습니다.



우리 양국은 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 협력도 강화해 나가기로 하였습니다.



특히, 양국 경찰청 간에 체결된 '초국가 스캠 범죄 공동 대응을 위한 협력 각서'는 수사의 신속성과 효율성을 획기적으로 높여, 양국 국민을 범죄의 위협으로부터 안전하게 지켜내는 든든한 토대가 될 것입니다.



나아가 인공지능 시대에 국민의 안전을 지키고 권리를 보호하기 위한 개인정보보호 협력에 대해서도 논의해 나가기로 하였습니다.



일본 조세이 탄광에서 발굴된 유해의 DNA 감정도 곧 시작됩니다.



그간 외교당국 간의 긴밀한 실무협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의하였습니다.



우리 양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는, 작지만 매우 의미 있는 첫걸음이 될 것입니다.



한일 양국이 협력할 수 있는 분야는 앞으로도 무궁무진합니다.



양국이 함께 번영하고 국민들이 그 혜택을 피부로 느끼는 '국민체감형' 협력 방안을 끊임없이 창출해 나가기를 기대합니다.



오늘 회담을 포함해 저와 다카이치 총리님은 지난 7개월 동안 무려 네 차례나 함께 했습니다.



이는 양국의 정상이 형식에 구애받지 않고 언제든 필요할 때 만나 소통하는 셔틀외교가 완전히 정착했음을 의미합니다.



한일관계의 새로운 60주년을 시작하면서 앞으로도 양국 국민들이 체감할 수 있는 미래지향적 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대합니다.



존경하는 다카이치 총리님의 방한을 다시 한번 깊이 환영하며, 머지않은 시기에 일본의 또 다른 아름다운 지역에서 총리님을 다시 뵙고 진솔한 소통을 이어갈 수 있기를 고대합니다.



감사합니다.』

<연합>