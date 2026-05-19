익산시, 장애인사이클팀 창단…전북 첫, 전국 두 번째 실업팀 운영

전북 익산시가 전북 지역 최초로 장애인사이클팀을 창단하며 장애인 체육 활성화에 나섰다.

익산시는 19일 익산반다비체육센터에서 ‘익산시장애인사이클팀’ 창단식을 열고 본격적인 운영에 돌입했다. 장애인사이클 종목 실업팀 결성은 전북에서는 처음이며 강원 홍천군에 이어 전국 두 번째다.

19일 전북 익산시 익산반다비체육센터에서 열린 ‘익산시장애인사이클팀’ 창단식에서 선수단이 선서문을 낭독하고 있다. 익산시 제공

이번 창단은 지난 1월 익산시와 원광대학교병원, 익산시장애인체육회, 한국장애인고용공단 전북지사가 체결한 업무협약을 바탕으로 추진됐다. 특히, 장애인 선수의 안정적인 고용 환경 조성과 체계적인 훈련 지원 시스템 구축에 초점을 맞췄다는 점에서 의미를 더하고 있다.

익산시와 시장애인체육회는 대한장애인체육회 기금 확보 등 행정·제도적 기반 마련과 선수단 운영을 지원한다. 원광대병원은 선수들을 직접 채용해 안정적인 일자리를 제공하고, 한국장애인고용공단 전북지사는 고용 지원과 전문 컨설팅을 맡아 제도의 안정적인 정착을 돕는다.

시는 이번 창단이 장애인 체육 저변 확대와 선수 복지 향상의 전환점이 될 것으로 기대한다. 익산시 관계자는 “장애인 체육 활성화를 위한 의미 있는 출발인 만큼 관계 기관과의 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 선수들이 안정적인 환경에서 역량을 펼칠 수 있도록 운영에 최선을 다할 것”이라고 말했다.