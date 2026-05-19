강수지, 10년치 약 다 버렸다… "다 먹었다간 사람 죽겠다 싶어"

강수지가 집 정리를 하며 쌓아뒀던 약을 정리했다고 밝혔다. 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 영상 캡처

가수 강수지가 봄을 맞아 집 안 정리를 하며 쌓아뒀던 약을 정리했다고 밝혔다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’에는 ‘여러분 요즘 정리하기 딱 좋은 날씨 같아요’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 강수지는 “요즘 주변에서 공사를 많이 한다. 봄이라 그런지 집 분위기를 바꾸거나 정리하는 분들이 많은 것 같다”며 구독자들에게 인사를 건넸다.

강수지의 집에 쌓여 있던 약 봉투. 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 영상 캡처

이어 강수지는 “벼르고 벼르던 일을 했다”며 “항상 요즘 그런 말만 많이 하는데, 집에 약 봉투 많이 있으시죠? 작년에 먹었던 약, 재작년에 먹었던 약, 10년 전에 먹었던 약, 저는 진짜 우리 아빠 약이 이만큼이었다”고 말했다.

팬트리가 약 봉투로 가득 차 있었다고 밝힌 강수지는 “그걸 다 분리를 해서 다 넣어놨다. 비비아나가 이 약은 언제 갖다 버리냐고 해서 조만간에 갖다 버릴 것이다, 해서 날을 잡았다”고 말했다.

강수지는 “몇 주 전에 약국에 다 가지고 갔다”며 “그런데 약국에서 ‘여기서는 안 받습니다’ 해서 ‘네? 예전에는 약국에서 다 받았었는데요’하니 ‘남은 약은 ‘주민센터’에서 반납해야 한다’고 말했다”고 전했다.

폐의약품 처리 방식이 이전과는 달라졌다. 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 영상 캡처

이어 주민센터에 정리되지 않은 약까지 하나씩 뜯어서 한 움큼을 낸 강수지는 “이 약 다 먹었다가는 사람 죽겠다 싶을 정도의 약이 나왔다”고 밝혔다.

그러면서 “진짜 얼마나 사람이 그렇게 약하면 맨날 약을 먹고 사나, 이런 생각이 들 정도로 다 가져갔다”고 말했다.

“주민센터에 가서 ‘약 어떻게 버리냐’고 물었더니 ‘저쪽에 수거함이 있다’고 하더라. 딱 봤더니 분리하지 말고 그대로 버리라고 하더라. 남은 물약도 그대로 버리라고 하더라”고 전했다. 이제는 폐의약품 처리 방법이 달라진 것이다.

미뤄왔던 일을 끝내 기분이 좋은 강수지. 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 영상 캡처

강수지는 “주민센터에서 약을 이만큼 두 봉투나 버렸다. 물약은 조금 있는데 이건 다음에 가져갈 거다”라며 “6년간 미뤄둔 일을 하고 나니 너무 기분이 좋았다”고 후련한 표정을 지었다.