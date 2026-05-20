국내 난민 35% 거주… 경기도, 자문위 개최

전국 최초… 정책지원 머리 맞대

국내 난민의 35% 이상이 거주하는 경기도가 이들을 지역사회의 온전한 구성원으로 포용하기 위한 체계적 지원책 마련에 나섰다.



경기도는 18일 지방정부 최초의 관련 심의·자문기구인 ‘난민 지원 정책 자문위원회’ 제1차 회의를 열었다고 19일 밝혔다. 이번 회의는 단순한 생활 지원을 넘어 난민 정책의 패러다임을 바꿀 정책 틀을 구축하기 위해 마련됐다.



위원회에는 도의원, 법률·학계 전문가, 시민사회단체, 난민 당사자 등 10명의 위원이 참여해 첫 난민 정책 기본계획 수립과 내년도 예산사업 발굴 등을 논의했다. 상담지원 체계 구축과 긴급 주거·의료·생계 지원, 행정지원 절차 다각화 방안 등이 탁자 위에 올랐다.



이번 기구 출범으로 도의 이민사회 통합정책은 속도를 낼 전망이다. 김원규 도 이민사회국장은 “국내 난민의 35.1%(1만6408명)가 몰린 만큼 이들의 고립과 빈곤을 막을 선제적 대응이 필수”라고 설명했다.



도는 앞서 지난달 20일 이주민 인권보장 정책을 전담할 ‘인종차별금지 및 인권보장 위원회’를 출범했다.