유재석 “이름 건 첫 예능… 편안함 주고파”

넷플릭스 ‘유재석 캠프’ 제작발표

2박3일 단체캠프 일반인도 참가

“대규모 출연자 안전 가장 신경써”

“제 이름을 붙여 프로그램 제목을 만드는 게 부담스럽긴 했어요. 하지만 아무리 생각해도 ‘유재석 캠프’가 시청자들이 듣기에 제일 직관적이고 잘 지은 이름인 것 같아요. 보시는 분들에게 주는 편안함이나 이 프로그램이 무엇인지 말할 수 있는 가장 좋은 이름이라고 생각했습니다.”



국민 MC 유재석(사진)이 19일 서울 한 호텔에서 열린 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’ 제작발표회에서 자신의 이름을 내건 첫 예능 프로그램을 소개했다. ‘무한도전’, ‘런닝맨’, ‘놀면 뭐하니?’, ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등 수많은 인기 프로그램을 이끌어온 유재석이 35년 방송 경력에서 자신의 이름을 프로그램 제목에 단 것은 이번이 처음이다. 유재석과 직원 이광수, 변우석, 지예은이 일반인 참가자들을 모아 2박3일간 단체 캠프를 여는 리얼리티 예능으로 26일 공개된다. 유재석은 “2000년대 초반 ‘동거동락’에서 제가 진행했던 게임이나 (기상미션 등) 프로그램을 많이 마련해봤다”고 했다. 프로그램 성격상 유재석은 출연자들의 안전과 건강에 각별히 신경 썼다.



그는 “대규모 인원이 2박3일간 함께하는 만큼 안전과 건강이 제일 중요하다고 생각했다”며 “프로그램이 끝난 뒤 든 생각도 ‘안전하게 끝나서 다행’이라는 생각뿐이었다”고 설명했다.



첫 고정 예능에 도전한 변우석은 “인생을 살면서 매 순간 최선을 다하자는 생각을 항상 갖고 있다. ‘유재석 캠프’를 촬영할 때도 정말 최선을 다했다”고 말하면서, MBC ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 논란에 대해 “(드라마 관련) 이슈 부분은 정말 죄송하게 생각한다”고 사과했다.