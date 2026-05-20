서울시, 청년 임차보증금 이자 지원 확대

市, 6월 5일부터 소득기준 완화

연 4000만원서 5000만원으로 ↑

최근 전월세 시장 불안이 이어지며 무주택자들의 시름이 깊어가는 가운데 서울시가 무주택 청년의 주거비 부담을 덜어 주는 ‘청년 임차 보증금 이자 지원’ 문턱을 낮추기로 했다.



서울시는 다음 달 5일부터 청년 임차 보증금 이자 지원 사업 연 소득 기준을 4000만원에서 5000만원으로 완화한다고 19일 밝혔다.



시에 따르면 이 같은 지원 사업은 주민등록등본상 세대주 또는 세대주 예정자인 만 19∼39세 무주택 청년이 하나은행에서 임차 보증금을 대출받으면 이자를 지원해 주는 사업이다.시는 임차 보증금 3억원 이하, 월세 90만원 이하인 경우 최대 2억원 대출 한도 내에서 발생하는 이자를 지원하고 있다.



시의 지원 금리는 기본 연 2%로, 본인 부담 금리는 최소 연 1%다. 다만 한부모가족이나 자립 준비 청년은 금리 1%를 더해 연 3%를 지원해 준다.



이번 개선으로 연 소득이 5000만원 이하인 청년까지 임차 보증금 이자 지원을 신청할 수 있게 됐다. 시는 기혼자의 부부 합산 연 소득 기준도 5000만원 이하에서 6000만원 이하로 완화한다.



아울러 지원 신청 절차가 간소화된다. 기존엔 시 추천서 발급 시에도 소득 심사가 진행돼 각종 소득 증빙서류를 제출해야 했는데, 시 추천서 발급 시 소득 심사가 제외된다. 은행 대출 심사로 통합해 처리한다. 이에 따라 시의 추천서 발급을 신청할 때 주민등록등본과 주거 급여 비대상 증빙서류만 내면 된다.



정부 포털 사이트인 ‘정부24’에서 국민기초생활수급자 증명을 검색하면 주거 급여 수급 여부 확인이 가능하다.



시 관계자는 “복잡했던 행정절차가 간편해져 신청자의 준비 부담과 처리 시간이 줄어들 것으로 예상된다”고 말했다.