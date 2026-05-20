"소송 무서워 체육 못 해요"…몸 사리는 교사들, 무너진 교권 [권준영의 머니볼]

“다치면 민원에 소송까지” 리스크 관리된 운동장…축구 대신 피구·배드민턴 중심

하루 1100건 학교 안전사고…체육교사 84.7% “수업 보수적 조정”

축구·농구 사라진 자리엔 ‘영상 수업’…시수는 정상, 알맹이 없는 공교육

강남·분당 사설 학원 매출 증가…학교체육, 유료화 양극화

체육 시간, 아이들은 운동장 대신 교실 모니터 앞에 앉아 영상을 본다. 손흥민의 프리킥 장면이 반복되고, 매트 위에서는 10초 남짓한 기본 동작 몇 가지가 수행평가처럼 지나간다.

한때 운동장 가득 울리던 아이들의 함성과 몸싸움은 점점 사라지고 있다. 겉으로는 디지털 콘텐츠를 활용한 체육 수업처럼 보이지만, 학교 현장의 설명은 다르다. “학생이 다친 뒤 교사가 감당해야 할 부담이 너무 커졌다”는 것이다. 학교체육은 이제 아이들을 뛰게 하는 교육보다, 사고를 관리하는 시스템에 가까워지고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

20일 학교안전공제중앙회에 따르면 학교 안전사고는 2019년 13만8784건에서 2024년 21만1650건으로 5년 새 약 52.5% 증가했다. 단순 계산으로는 전국 학교에서 하루 평균 약 579건의 사고가 접수되는 셈이다. 이를 주말과 방학을 제외한 실제 등교일(연간 약 190일) 기준으로 환산하면 하루 평균 1100건이 넘는다. 학교 현장에서는 이 같은 사고 대응 부담이 체육 수업 운영 방식에도 영향을 미치고 있다는 해석이 나온다.

다만 이 증가를 단순히 학교 현장의 위험이 급증한 결과로 보기는 어렵다. 전면 등교 정상화 이후 학교 활동량이 회복된 데다, 과거에는 내부 처리되던 경미한 부상까지 공제 신청에 포함되는 사례가 늘어났기 때문이다. 즉, 사고 건수 증가는 위험의 절대적 증가라기보다, 신고·보상 체계 변화가 함께 만들어낸 결과에 가깝다.

진짜 핵심은 사고의 양이 아니라 이후 비용 구조에 있다. 학교안전공제제도는 치료비 중심 보상 체계로 운영된다. 최근 공제회 지급 규모는 연 1000억원 이상, 지급 건수는 연 10만 건 안팎으로 증가 흐름을 보이고 있다. 하지만 이 제도가 사고 이후 발생하는 모든 부담을 포괄하는 것은 아니다. 공제 범위는 주로 실제 치료비에 한정되며 위자료와 정신적 손해배상, 민사상 분쟁 비용 등은 별도의 법적 판단과 절차 영역에 남는다.

법적으로 학교 사고의 1차 배상 책임은 교육청 등 설립자에게 있다. 하지만 사고 이후 과정에서 발생하는 학부모 민원 대응과 수사·조사 부담, 그리고 교육청의 구상권 행사 가능성에 대한 우려 등은 현장 교사들에게 상당한 심리적·행정적 부담으로 작용한다. 결국 “치료비는 공공이 부담하지만, 분쟁 과정에서 발생하는 부담은 상당 부분 현장 교사들이 체감하게 되는 구조”라는 지적이 나온다.

◆1000억 보상 구조가 바꾼 운동장의 풍경…축구 사라지고 ‘동작 수행평가’만 남았다

이 같은 비용 구조는 교사들의 수업 설계에도 직접적인 영향을 미친다. 교육 효과보다 안전사고 이후 발생할 수 있는 민원과 분쟁 부담이 더 크게 인식되기 때문이다. 실제 교원단체 및 교육 현장 조사에서는 체육 교사의 84.7%가 “안전사고 및 민원 부담으로 인해 수업 방식을 보수적으로 조정한 경험이 있다”고 답했다.

이 시점부터 수업의 기준도 달라진다. 무엇을 더 잘 가르칠 수 있는가보다, 사고 발생 이후 얼마나 관리 가능한가가 중요한 고려 요소가 되는 것이다. 그 결과 학교체육 현장에서는 축구·농구 같은 신체 접촉과 변수 노출이 많은 단체 활동은 줄고, 배드민턴·개인 체조·기초 체력평가 등 비교적 통제가 쉬운 프로그램 중심으로 수업이 재편되는 흐름이 나타난다.

달리기와 개별 동작 수행평가 중심 수업이 확대되는 현상 역시 같은 맥락이다. 이는 교육 철학의 변화라기보다, 사고 이후 발생할 수 있는 비용과 부담을 최소화하려는 구조적 선택에 가깝다. 공제제도가 치료비 일부를 감당하더라도 민원과 분쟁 과정의 부담은 여전히 교사 개인에게 남기 때문이다. 결국 사고 가능성을 완전히 통제하기 어려운 활동일수록 학교 운동장에서 점점 사라지는 ‘역설’이 벌어지고 있다는 지적이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

◆시수는 정상인데 알맹이가 없다…통계 밖에서 파산하는 ‘신체 자본’

문제는 이러한 구조 변화가 공식 통계에는 거의 드러나지 않는다는 점이다. 학교안전공제 통계는 사고 건수와 지급액이라는 결과값만 보여줄 뿐, 어떤 종목이 줄고 어떤 활동이 대체되는지는 나타내지 않는다. 교육부 교육통계 역시 체육 시수는 주당 약 3시간 수준으로 유지되고 있다. 형식적으로는 학교 체육이 정상 작동하는 것처럼 보이는 이유다. 하지만 실제 구조는 다르다. 시간이라는 수량은 유지되지만, 내용이라는 질이 바뀌고 있는 것이다.

공공 교육이 안전 관리 중심으로 재편되는 사이, 그 공백 일부는 사설 스포츠 교육 시장이 흡수하는 모습도 감지된다. 강남·분당 등 주요 교육 특구를 중심으로 어린이 스포츠 학원과 사설 클럽 이용 수요는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 통계청 서비스업조사와 문화체육관광부(문체부) 스포츠산업실태조사 흐름을 보면, 스포츠 교육기관과 유소년 관련 사설 체육 시설의 매출액·사업체 수는 최근 수년간 두 자릿수 안팎의 성장세를 이어가는 추세다. 학교 안에서 무료로 제공되던 신체 활동 경험 일부가 점차 학교 밖 유료 프로그램으로 이동하면서, 가정의 경제력에 따른 체육 경험 격차가 확대될 수 있다는 우려가 나온다.

그 결과는 학생들의 체력 지표 변화에서도 나타난다. 교육부 학생건강체력평가(PAPS)에 따르면 기초체력 하위 등급인 4·5등급 학생 비율은 2019년 12.2%에서 최근 16.5%로 상승했다. 불과 몇 년 사이 4.3%포인트 증가한 것이다. 교육 현장에서는 학생 신체 활동 감소와 ‘안전 중심’으로 재편된 체육 수업 구조가 이런 변화와 무관하지 않다는 분석도 제기된다.