MC몽, 또 '연예인 실명' 라방 폭로…백현에겐 사과

래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 이틀 연속 라이브 방송을 켜고 폭로를 이어갔다.

MC몽은 지난 19일 새 틱톡 부계정 방송에서 전날 실명을 언급했던 그룹 '엑소' 백현에게 고개를 숙였다.

그는 "백현은 너무 좋은 사람이라 일언반구 얘기하고 싶지 않다"며 "미안하고 사랑한다"고 사과했다. 앞서 그는 원헌드레드 차가원 회장의 친적 A씨가 백현에게 도박을 권유했다고 주장해 파장을 일으킨 바 있다.

반면 소속사 원헌드레드에 전속계약 해지를 통보한 그룹 더보이즈를 향해서는 날 선 비판을 가했다.

MC몽은 더보이즈 모 멤버가 계약금 액수를 속였다고 주장하며 "(팀) 계약금 165억 원을 받고 나갈 거면 적어도 80억 원은 토해내야 한다. 치사하게 굴지 말고 깔끔하게 헤어져라"라고 지적했다. 탈퇴 멤버 주학년과의 성매매 루머에 대해서는 "일본에 간 적도 없다"며 부인했다.

아울러 자신을 둘러싼 악의적 소문의 배후로 배우 김민종, 가수 B씨 전 소속사 대표 등을 지목하며 "거액을 주고 저에 대한 거짓말을 사주하고 있다"고 주장했다. 전날 언급한 유튜버 관련 정보는 카라큘라가 아닌 구제역이라고 정정했다.

한편 MC몽이 제기한 연예계 불법 도박 모임 의혹에 대해 실명이 거론된 김민종 측은 "명백한 허위 사실"이라며 즉각 반박한 상태다.

<뉴시스>