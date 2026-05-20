빅터차 "美의 대만 무기판매 중단시 한일 '우리도 버릴것' 우려"

"미중관계 전략적 진전 없지만 다음 회담 열리는 9월까지 관계안정 기대"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 무기 판매 여부를 중국과의 협상에서 주고받는 카드로 실제 사용하면 한국을 비롯한 동맹국들이 미국의 안보 공약을 더 불신하게 될 것이라고 미국 전문가가 관측했다.



빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 지난 19일 서울에서 열린 포토맥포럼 대담에서 "난 트럼프 대통령이 그렇게 할 것이라고 생각하지는 않지만, 그가 정말로 대만에 대한 무기 판매를 승인하지 않으면 그건 역내 모든 국가에 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

빅터 차 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CISI) 한국 석좌. 연합뉴스

그는 "호주, 필리핀, 일본, 한국 등 모든 동맹이 '그가 대만을 버리면 우리도 버릴 수 있다'고 생각할 것"이라고 전망했다.



지난 14∼15일 열린 미중 정상회담에서 두 정상은 중국이 반대해온 미국의 대(對)대만 무기 판매도 논의했는데 이후 트럼프 대통령이 인터뷰에서 이 문제를 중국 상대로 사용할 수 있는 "매우 좋은 협상칩"이라고 언급하면서 그가 중국과의 협상을 유리하게 끌고 가기 위해 동맹의 안보까지 희생할 수 있다는 우려가 제기된 바 있다.



차 석좌는 이번 회담에서 트럼프 대통령이 북핵 문제, 호르무즈 해협 재개방, 우크라이나 전쟁을 비롯한 그 어떤 현안에서도 국면의 전략적인 진전이나 전환을 끌어내지 못했다고 평가했다.



다만 두 정상이 시 주석의 9월 24일 미국 방문에 합의하는 등 다음 회담의 구체적인 날짜까지 정하고 우호적인 분위기를 연출했다는 점에서 이번 회담을 주시한 미국의 여러 동맹국이 "안도"한 것 같다고 차 석좌는 관측했다.



차 석좌는 미중 정상이 양국 간 무역 '휴전'이 만료되기 전에 다시 만나기로 한 만큼 그때까지는 "꽤 안정적인" 미중관계를 기대할 수 있다고 전망했다.



두 정상은 작년 10월 30일 한국 김해공항에서 만나 상대국을 겨냥한 고율관세와 수출통제 등 징벌적 조치를 1년 유예하기로 합의한 바 있다.



차 석좌는 이란 전쟁에 대해서는 한국이 우크라이나 전쟁 이후 소원해진 러시아와의 관계 회복을 추진하게 하는 동인이 될 수 있다는 데 주목했다.



한국이 호르무즈 해협 폐쇄 때문에 수입이 막힌 원유를 중앙아시아에서 대신 조달하고자 하는데 그렇게 할 경우 러시아가 영향력을 행사하는 흑해를 통해 수입할 수밖에 없기 때문이다.



또 북핵 문제 해결의 걸림돌인 북러 관계를 약화하기 위해서도 한국은 러시아와 관계를 개선할 필요가 있다고 차 석좌는 설명했다.



다만 러시아는 한국과 관계를 회복하는 대가로 러시아가 한국의 우크라이나 간접 지원으로 간주하는 대(對)폴란드 무기 수출 중단을 요구할 수 있다고 차 석좌는 관측했다.



포토맥포럼은 미국 조지타운대학교의 한국 총동문회다. 차 석좌는 조지타운대 교수로도 활동하고 있다.

<연합>