김하성 드디어 터졌다… 5경기 만에 쐐기타로 시즌 첫 타점

빅리그 복귀 후 타격 슬럼프에 시달리던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 5경기 만에 안타를 신고하며 반전의 계기를 만들었다. 또한 시즌 첫 타점도 수확했다.

사진=AFP연합뉴스

김하성은 20일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와의 원정 경기에 9번 타자 유격수로 출전해 4타수 1안타에 1타점을 올렸다.

오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술과 재활을 거쳐 지난 13일 MLB에 복귀한 김하성은 14일 시카고 컵스와의 경기 이래 5경기 만에 시즌 두 번째 안타를 쳤다. 김하성의 타율은 0.087(23타수 2안타)로 약간 올랐다.

김하성은 2회 3루수 땅볼, 4회 투수 땅볼, 6회 좌익수 뜬공으로 물러났다. 침묵이 길어지던 8회 2사 2루에서 볼넷으로 처음 출루했다. 애틀랜타는 이어진 2사 만루에서 안타 2개로 3점을 뽑아 7-4로 앞섰다. 김하성은 9회 2사 1, 2루에서 우중간으로 깨끗한 1타점 적시타를 터뜨려 8-4 승리의 쐐기를 박았다. 김하성은 5회말 1사 1루 수비 땐 포구 실책도 기록했으나 실점으로 연결되진 않았다.