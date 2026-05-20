“좀 먹고 살아라”…김신영, 故전유성 한마디에 14년 다이어트 중단

코미디언 김신영이 14년간 이어온 다이어트를 멈추게 된 계기를 털어놓으며 고(故) 전유성과의 마지막 기억을 전했다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처

김신영은 지난 19일 공개된 유튜브 웹예능 ‘신여성’에 출연해 “호르몬 문제와 다낭성 난소 증후군, 지방간, 고지혈증 등 건강 문제 때문에 살을 빼기 시작했다”고 밝혔다. 이어 “다시 살이 오른 뒤에는 주변 반응도 좋아졌고, 나 역시 짜증이 줄고 훨씬 행복해졌다”고 말했다.

김신영은 과거 88㎏에서 44㎏까지 감량한 뒤 오랜 기간 체중을 유지해왔다. 그러나 최근에는 극단적인 식단 관리 대신 건강과 삶의 만족도를 우선하게 됐다고 설명했다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처

그는 다이어트를 멈추게 된 결정적인 계기로 고 전유성과의 일화를 언급했다. 김신영은 “전유성 선생님 간병을 했는데, 산소 마스크를 하고 계시다가 ‘탁탁탁’ 세 번 치시면 그게 나를 부르는 신호였다”고 회상했다.

이어 “어느 날 나를 부르시더니 ‘나 짬뽕이 너무 먹고 싶은데 못 먹는다. 그러니까 너는 좀 먹고 살아. 아끼지 말고 먹고 살아라’라고 하셨다”고 전했다.

김신영은 “선생님이 평소에 ‘빵 먹을래?’, ‘초콜릿 맛있는데 먹어볼래?’라고 자주 권하셨는데 나는 늘 안 된다고만 했다. 그 말이 계속 마음에 남아 있었던 것 같다”면서 “그 순간 내 지난 시간이 스쳐 지나가면서 그냥 편하게 먹자는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처

이어 “요즘은 밖에서 산책만 해도 사람들이 살 빼려고 그러냐고 묻는다. 심지어 걷지 말라고 할 정도”라며 웃었다.

이날 방송에서 김신영은 KBS ‘전국노래자랑’ 진행 당시 만났던 가수들의 특징을 성대모사로 재현했고, MBC ‘세바퀴’, KBS 2TV ‘청춘불패’, 라디오 프로그램을 동시에 진행하던 시절의 에피소드도 공개했다.

특히 그는 “할머니와 자라다 보니 이경실, 조혜련 선배 같은 세대와 어떻게 가까워져야 하는지 잘 몰랐다”며 뒤늦게 선배들의 마음을 이해하게 됐다고 고백했다.