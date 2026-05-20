중앙노동위, 20일 3차 사후조정회의 진행

삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

삼성전자의 운명을 가를 성과급 최후의 담판이 20일 시작됐다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 3차 사후 조정에 돌입했다.

노조 측인 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부(초기업노조) 위원장은 취재진에 “(협상이) 종료가 될 때까지 최선을 다해서 하고 있다. 잘 협상될 수 있도록 하고 있다”고 말했다.

사측 교섭위원인 여명구 삼성전자 부사장도 회의실로 들어가기 전 “최선을 다하겠다”고 했다.

중노위에 따르면 노사는 전날 진행된 2차 사후 조정에서 여러 쟁점에서 합의점을 찾았고 현재 한가지 사안에 대해서만 이견을 보이고 있다.

사후 조정 참석자들은 남은 이견에 대해 함구하고 있지만 성과급 재원의 배분 비중 문제가 마지막 난관인 것으로 알려졌다.

노조 측은 영업이익의 15%를 ‘부문 70%, 사업부 30%’의 비율로 분배하자고 요구한 것으로 전해진다. 반도체(DS) 부문 성과급 재원의 70%를 반도체 3개 사업부(메모리, 시스템LSI, 파운드리)에 똑같이 나누고, 나머지 30%는 반도체 3개 사업부의 실적에 따라 차등 지급하자는 뜻이다. 시스템LSI·파운드리 사업부는 적자이기에 현재의 실적 상황이라면 30%는 모두 메모리 사업부에 지급된다.

올해 반도체 사업부의 영업이익 전망치가 270조 원인 것을 감안, 15%인 40조 5000억 원을 성과급 재원으로 가정하면 메모리 사업부 직원은 1인당 6억2000만 원, 공통 조직은 5억4000만 원, 시스템LSI·파운드리(Foundry) 사업부는 3억6000만 원가량을 받게 된다.

하지만 사측은 부문 공통 재원이 과도하게 많아지면 적자 사업부 직원들도 흑자 사업부와 거의 동일한 성과급을 받게 돼 성과주의 원칙이 훼손될 수 있다고 우려한 것으로 알려졌다.

사측은 부문 40%, 사업부 60%로 하자는 입장을 펼친 것으로 알려졌다. 사측이 성과급 재원의 배분 비중 문제에 대한 최종적인 입장을 정리해서 이날 3차 사후 조정에서 제시할 예정이다.

이날 회의는 노조 투표 등 추가 절차를 고려해 오전 중 마무리될 가능성이 크다.