41세 호날두, 포르투갈 최종명단 포함…6회 연속 월드컵 출전

"조타는 대표팀의 28번째 멤버…우리 가슴 속에 함께 있다"

'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 2026 북중미 월드컵에 나서는 포르투갈 축구 대표팀 최종 명단에 포함되며 6회 연속 월드컵 출전을 눈앞에 두게 됐다.



로베르토 마르티네스 포르투갈 대표팀 감독은 20일(한국시간) 포르투갈 오에라스의 시다드 두 푸테발에서 북중미 월드컵에 나설 27명의 명단을 발표했다.



포르투갈은 북중미 월드컵 조별리그 K조에서 콩고민주공화국, 우즈베키스탄, 콜롬비아와 맞붙는다.

이번 명단에서 가장 눈에 띄는 선수는 단연 호날두다.



포르투갈 대표팀 역대 A매치 최다 출전과 최다 득점(226경기 143골) 기록을 모두 보유한 호날두는 이번 발탁으로 남자 축구 선수로는 역대 최다인 월드컵 6회 출전의 기록을 세울 기회를 잡았다.



2026년 독일 대회(6경기·1골)를 통해 월드컵 무대에 데뷔한 호날두는 2010년 남아공 대회(4경기·1골), 2014년 브라질 대회(3경기·1골), 2018 러시아 대회(4경기·4골), 2022년 카타르 대회(5경기·1골)까지 5회 연속 출전에 5개 대회 연속 득점(22경기 8골)의 대기록을 세웠다.



이에 따라 1985년 2월생인 호날두는 사실상 자신의 마지막 월드컵 무대가 될 북중미 대회 최종 명단에 이름을 올리면서 6회 연속 출전에 6개 대회 연속 득점 도전을 이어가게 됐다.



지금까지 월드컵 무대에서 5개 대회에 출전해 실제 경기에 뛴 선수는 호날두, 리오넬 메시(아르헨티나), 안드레스 과르다도, 안토니오 카르바할, 라파엘 마르케스(이상 멕시코), 로타어 마테우스(독일) 등 6명뿐이다.

마르티네스 감독은 호날두를 비롯해 주앙 펠릭스(알나스르), 페드루 네투(첼시), 곤살루 하무스(파리 생제르맹), 브루누 페르난드스(맨유), 주앙 네베스, 비티냐(이상 PSG) 등 스타플레이어들을 대거 소집해 우승의 꿈을 노리고 있다.



마르티네스 감독은 "이번에 선택받은 선수들은 엄중하고 정직한 과정을 거쳐 선발됐다. 월드컵 예선뿐만 아니라 네이션스리그 우승을 함께 했던 모든 선수가 대표팀의 일원이 됐다"라고 설명했다.



그는 "월드컵은 단순히 축구를 잘하거나 재능이 있다고 우승하는 대회는 아니다"라며 "우리의 현재 상황은 '우승 도전국'이 적절하다"고 덧붙였다.



한편 마르티네스 감독은 지난해 7월 불의의 교통사고로 사망한 디오구 조타를 향한 그리움도 드러냈다.



그는 "지난해 조타를 영원히 잃어야 했던 사건은 잊을 수 없는 고통스럽고 힘든 순간이었다"라며 "그가 남긴 모범적인 정신은 이번 대회뿐만 아니라 앞으로도 대표팀의 영원한 '+1'로 우리 가슴 속에서 함께 숨 쉴 것"이라고 말했다.

◇ 포르투갈 축구 대표팀 북중미 월드컵 최종명단(27명)



▲ GK= 디오구 코스타(포르투), 조제 사(울버햄프턴), 후이 실바(스포르팅), 히카르두 벨류(겐칠레르빌리이)



▲ DF= 디오구 달로트(맨유), 마테우스 누네스(맨시티), 넬송 세메두(페네르바체), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 누누 멘데스(PSG), 곤살루 이나시우(스포르팅), 헤나투 베이가(비야레알), 후벵 디아스(맨시티), 토마스 아라우주(벤피카)



▲ MF= 후벵 네베스(알힐랄), 사무엘 코스타(마요르카), 주앙 네베스, 비티냐(이상 PSG), 브루누 페르난데스(맨유), 베르나르두 실바(맨시티)



▲ FW= 주앙 펠릭스(알나스르), 프란시스쿠 트링캉(스포르팅), 프란시스쿠 콘세이상(유벤투스), 페드루 네투(첼시), 하파엘 레앙(AC밀란), 곤살루 게드스(레알 소시에다드), 곤살루 하무스(PSG), 크리스티아누 호날두(알나스르)

<연합>