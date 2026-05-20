알집매트, 수원 코베 베이비페어 참가… 더블제로매트 등 선보여

㈜제이월드산업의 유아매트 브랜드 ‘알집매트’가 오는 21일부터 24일까지 수원컨벤션센터에서 열리는 ‘수원 코베 베이비페어’에 참가한다고 밝혔다.

코베 베이비페어는 예비 부모와 영유아 자녀를 둔 가족들을 대상으로 다양한 육아 브랜드와 제품을 소개하는 박람회다. 알집매트는 이번 행사에서 더블제로매트, 리네브 베이비룸, 범퍼침대 등 대표 제품을 선보일 예정이다.

더블제로매트는 층간소음 저감과 생활 방수 기능 등을 갖춘 유아 놀이방매트 제품으로, 친환경 인증을 획득했다고 회사 측은 설명했다. 리네브 베이비룸은 아이의 놀이 공간과 생활 공간을 구분할 수 있도록 설계된 제품이며, 디자인과 공간 활용성을 고려한 것이 특징이다. 범퍼침대는 아이의 안전을 고려한 쿠션 구조와 활용도를 높인 디자인을 적용한 제품이다.

현장에서는 제품 체험과 상담이 가능하며 다양한 프로모션도 함께 진행된다. 인스타그램 팔로우 인증 고객에게는 선착순으로 ‘알집 데일리 클리너’를 증정하고, 구매 고객에게는 ‘알럽이(병아리) 손수건’을 사은품으로 제공할 예정이다.

알집매트 관계자는 “이번 수원 코베 베이비페어를 통해 고객들이 다양한 제품을 직접 체험할 수 있도록 준비했다”며 “육아용품을 준비하는 소비자들에게 도움이 되는 자리가 되길 바란다”고 말했다.