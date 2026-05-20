BTS, 빌보드 앨범차트 8주 연속 '톱10'…코르티스 3위 첫 진입

마이클 잭슨 '스릴러'·'넘버 원' 앨범차트 5·6위

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 8주 연속 '톱 10'에 올랐다.



19일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단의 '아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 전주보다 한 계단 하락한 8위를 차지했다. '아리랑'은 발매 직후 이 차트에서 K팝 최초로 3주 연속 1위에 오른 뒤 지난 4주간 3위, 4위, 5위, 7위를 기록했다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 전주보다 네 계단 하락한 34위에 자리했다.



이 곡은 미국을 제외한 빌보드 글로벌 차트에서는 통산 6번째 정상에 올랐다. 글로벌 차트에서 4주 연속 1위를 지키던 이 곡은 2주간 2위로 하락했다가 다시 2주 연속 1위를 차지했다.



아울러 '빌보드 200'에선 방탄소년단과 같은 소속사인 코르티스의 미니 2집 '그린그린'(GREENGREEN)이 3위로 처음 진입했다.

그룹 코르티스. 빅히트뮤직 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 22위를 기록했다. 캣츠아이 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 136위에 올랐다.



'핫 100'에선 제니가 리믹스 버전에 참여한 테임 임팔라의 '드라큘라'(Dracula)가 전주에 이어 10위를 차지했다. '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)은 13위, 캣츠아이의 '핑키 업'(Pinky Up)은 76위에 자리했다.



마이클 잭슨의 전기 영화 '마이클' 개봉 이후 마이클 잭슨의 총 11개 앨범 또는 곡들이 빌보드 메인 차트에 진입했다.



'스릴러'(Thriller)와 '넘버 원'(Number Ones) 앨범은 전주에 이어 나란히 '빌보드 200' 5, 6위를 기록했다.



'핫 100'에선 '빌리 진'(Billie Jean)이 전주보다 두 계단 상승한 15위를 차지했다.

<연합>