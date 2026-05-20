다카이치 日총리, 대구공항 통해 출국…한일정상회담 일정 종료

李대통령 고향 경북 안동서 한국전통 멋과 맛 체험…시민들 손 흔들며 환송

이재명 대통령 고향인 경북 안동에서 정상회담을 한 다카이치 사나에 일본 총리가 1박 2일간의 방한 일정을 끝내고 20일 일본으로 출국했다.



이날 오전 8시 50분께 숙소인 안동 스탠포드호텔에서 차량 편으로 대구로 출발한 다카이치 총리는 1시간 30분가량 뒤인 오전 10시 23분께 경찰 에스코트를 받으며 대구공항에 도착했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일 이재명 대통령과 함께 선유줄불놀이 관람을 위해 경북 안동 하회마을을 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스, 청와대 제공

다카이치 총리가 숙소에서 출발할 당시 현장에는 시민들과 취재진 등이 몰려 이동 장면을 지켜봤으며, 일부는 움직이는 차량 행렬을 향해 손을 흔들거나 휴대전화로 현장 모습을 촬영하기도 했다.



다카이치 총리는 대구공항 도착 후 오전 10시 49분께 입국 시 타고 온 전용기편을 이용해 귀국길에 올랐다.



대구경찰청은 이날 오전 만약의 사태에 대비해 경력 110여명과 순찰차 10여대, 싸이카(순찰 오토바이) 10여대 등을 공항과 주변 도로 등 곳곳에 배치했다.



앞서 지난 19일 오전 대구공항을 통해 입국한 다카이치 총리는 이재명 대통령 고향인 경북 안동을 찾아 한일정상회담과 만찬 등 일정을 소화했다.



한국 전통의 멋과 맛을 간직한 하회마을 내 한옥 호텔인 락고재에서 열린 만찬에서는 안동찜닭 원형인 '전계아'와 안동한우 갈비구이, 안동 전통주인 태사주·안동소주 등이 식탁에 올랐다.



만찬 뒤 양국 정상은 하회마을 나루터로 이동해 전통 불꽃놀이인 선유줄불놀이를 감상하며 예정된 일정을 마무리했다.



이번 정상회담 기간 경북경찰청은 갑호비상을 발령하고 정상회담장과 숙소 등 일대에 경력을 집중적으로 배치하는 등 경계 태세를 유지했다.

<연합>