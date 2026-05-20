일본 홋카이도에서 산나물을 채취하다 불곰의 습격을 받은 노인이 맨손으로 곰의 코를 가격해 살아남은 사연이 전해졌다.

지난 18일 일본 민영 후지뉴스네트워크(FNN), HBC홋카이도방송 등에 따르면 홋카이도 시베쓰시에 거주하는 가노마타 야스오씨(78)는 지난 17일 오전 시베쓰시의 한 임도 인근에서 산나물을 채취하던 중 몸길이 약 1.5m의 불곰과 마주쳤다. 당시 곰과의 거리는 약 5m에 불과했던 것으로 전해졌다.

지난 17일 오전 시베쓰시의 한 임도 인근에서 가노마타 야스오씨(78)가 산나물을 채취하던 중 몸길이 약 1.5m의 불곰의 습격을 받았다.

가노마타씨는 "곰은 계속 움직이지 않고 있었다"며 "'와' 하고 큰 소리를 질렀더니 곰이 위협하듯 이쪽으로 다가오기 시작했다"고 당시 상황을 떠올렸다.

놀란 그는 급히 도망치려 했지만 뒤로 넘어졌고, 곰은 그대로 몸 위로 덮쳐왔다. 그는 "눈앞에서 곰이 입을 벌리고 물려고 했다"며 "곰 배를 발로 찼는데, 그 과정에서 주먹이 곰 코에 맞았다"고 말했다.

곰은 놀란 듯 곧바로 산속으로 달아났고, 가노마타씨는 다행히 별다른 부상 없이 살아남았다. 그는 "습격당한 순간 이제 끝이라고 생각했다. 곰에게 죽는 줄 알았다"며 "다친 곳 하나 없이 돌아온 건 기적에 가까운 일"이라고 말했다. 이어 "다시는 곰을 만나고 싶지 않다"고 덧붙였다.

40년 넘게 산나물 채취를 해왔다는 그는 평소 배낭에 곰 퇴치용 방울과 경보기를 달고 다녔지만, 당시에는 차량 근처였던 탓에 배낭을 가져가지 않았다고 설명했다.

가노마타씨는 "임도 옆에도 곰이 나오고 심지어 민가에도 나타난다"며 "곰 서식지에 가지 않는 게 가장 좋은 방법일지도 모른다"고 말했다.

한편, 최근 일본에서는 곰 출몰 사고가 잇따르고 있다. 군마현 오제국립공원에서는 새끼 곰 3마리를 동반한 어미 곰이 목격됐고, 오쿠타마 산악 지역에서는 러시아 국적의 30대 남성이 곰의 습격을 받아 얼굴과 팔 등을 크게 다치는 사고도 발생했다.

<뉴시스>