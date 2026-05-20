아베크뮤직아카데미, 6월 분당캠퍼스 개원…전국 8개 직영 캠퍼스 운영

아베크뮤직아카데미 분당캠퍼스 전경 (아베크뮤직컴퍼니 제공)

실용음악교육 브랜드 아베크뮤직아카데미를 운영하는 아베크뮤직컴퍼니가 오는 6월 분당캠퍼스를 개원한다.

아베크뮤직컴퍼니는 오는 6월 경기도 성남시 분당에 신규 캠퍼스를 개원한다고 20일 밝혔다. 이번 분당캠퍼스 개원으로 전국 8개 캠퍼스를 직영으로 운영하게 된다. 회사는 자체 온라인 플랫폼 ‘아베크플레이(AVEC PLAY)’를 통해 온·오프라인 통합 음악교육 서비스도 확대할 계획이다.

회사는 분당캠퍼스 개원과 아베크플레이 운영을 통해 오프라인 캠퍼스와 온라인 교육 콘텐츠를 연계한다는 계획이다.

아베크뮤직아카데미는 회사 측 기준 지난 10년간 누적 입시 합격생 1,481명을 배출했으며, 2026학년도 입시에서는 최종 합격자 300명을 기록했다.

또한 오디션 및 작곡 분야 교육도 병행하고 있으며, 일부 수강생은 국내외 엔터테인먼트 관련 프로그램과 콘텐츠 제작 과정에 참여했다는 설명이다.

아베크뮤직컴퍼니의 특징은 전국 모든 캠퍼스를 본사가 직접 운영하는 직영 시스템이다. 동일한 강사 채용 기준과 커리큘럼, 시설 표준을 전국 캠퍼스에 적용해 교육 품질을 관리하고 있다는 설명이다.

분당캠퍼스는 입시, 오디션, 작곡, K-POP 보컬 및 트레이닝을 아우르는 통합 교육 거점으로 운영될 예정이다. 아베크플레이를 통해서는 입시, 오디션, 작곡, K-POP 보컬과 안무 등 다양한 교육 콘텐츠를 온라인으로 제공해 지역과 시간에 관계없이 교육 콘텐츠 접근성을 높일 계획이다.

김두현 아베크뮤직컴퍼니 대표는 “분당캠퍼스 개원과 아베크플레이 운영을 통해 오프라인과 온라인 교육을 연계해 나갈 계획”이라며 “입시와 오디션, 작곡 등 다양한 분야의 음악교육 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.